Haziran’ın Marmaris’teki muhtar adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor

Birleşik Haziran Hareketi Muğla’nın Marmaris İlçesi’nin bazı mahallelerinde çıkardığı muhtar adaylarıyla seçim çalışmalarını sürdürüyor.

KEMERALTI’DA ŞAKİR KEÇECİ

Birleşik Haziran Hareketi’nin Marmaris’in Kemeraltı Mahallesi’ndeki muhtar adayı Şakir Keçeci. Keçeci 1957 Giresun doğumlu ve kırtasiyecilikten emekli.

“Güler yüzlü, halkçı ve sosyal muhtarlık için şimdi değişim zamanı” diyen Keçeci, “Mahallemizi halk için ve halkla birlikte yönetelim” diyor.

Şakir Keçeci’nin listesinde Ümit Ertürk, Kemal Kutlu, Halil Şahin, İsmail Dolap, Cevahir İnce, Esra Yavuz, Abdullah Bıçakcıgil ve Cengiz Ernim yer alıyor.

İÇMELER’DE ATİLLA GENİŞ ADAY

Birleşik Haziran Hareketi’nin Marmaris İçmeler Mahallesi muhtar adayı ise Atilla Geniş oldu. Atilla Geniş’in listesinde de Gül Özmetin, Dilek Kaya, Özlem Şahin, Selma Ekinci, Asiye Canbaz, Yasemin Poyraz, Ayla Güler Kaya ve Abdil Uslu yer alıyor.

Muhtar adayı Atilla Geniş, İçmeler’i halk için halkla birlikte yönetmeyi hedeflediklerini söylüyor.