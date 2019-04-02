Hazmedemediler

2014’teki yerel seçimde kıl payı kaybeden CHP’nin adayı Mansur Yavaş, bu seçimde kazandı. AKP’li rakibi Mehmet Özhaseki’ye yüzde 3.8 fark atan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Yüzde 50.90 oranında oy alan Yavaş’ı, 47.10 ile Özhaseki takip etti. Saadet Partisi’nin adayı Mesut Doğan 1.05, DSP’nin adayı Haydar Yılmaz ise 0.31 oy oranında kaldı. Böylece 1994’ten beri Refah Partisi ve AKP’nin elinde olan başkent, 25 yıl sonra tekrar CHP’ye geçti.



YENİDEN TAŞDELEN



25 ilçenin 19’unu AKP alırken, CHP ve MHP 3’er belediye kazandı. CHP’nin Çankaya’da aday gösterdiği Alper Taşdelen yüzde 73.46 oy oranına ulaşarak yeniden belediye başkanı seçildi. Elmadağ’da CHP’li Adem Barış Aşkın yüzde 51.87 ile Yenimahalle’de ise CHP’li Fethi Yaşar yüzde 58. 35 ile belediye başkanı oldu.



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Polatlı, Gölbaşı ve Etimesgut’ta belediyeyi MHP alırken, AKP’nin kazandığı ilçeler ise şöyle oldu: Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Keçiören, Mamak, Sincan, Kazan, Akyurt, Evren ve Pursaklar.



AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin genel merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, Ankara’da 25 ilçenin tümünde seçim sonuçlarına itiraz edeceklerini söyledi. Şahin, “25 ilçenin 25’inde İlçe Seçim Kurullarına itiraz edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi açısından kat edebileceğimiz mesafe görüyoruz” dedi.



TAKİP EDEMEMİŞ



AKP Genel Sekreteri, “İstanbul’da Binali Yıldırım 2’nci sırada gözüküyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise, “Onları takip edemedim” yanıtını verdi.

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bAŞKENTTE ENKAZ BIRAKTILAR

Refah Partisi’ni de dahil edince 25 yıldır AKP’nin elinde olan Ankara’da kamuoyunda tepkiye neden olan birçok değişim yaşandı. 1994’te Refah Partisi’nin adayı Melih Gökçek’in 6 bin 500 oy farkla belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıyla, başkentte dönüşüm başladı. ‘Erdoğan’ın isteği’yle istifa eden Gökçek, adeta karmaşaya dönüşen ve şaibe iddialarıyla gündeme gelen 2014’teki seçimde koltuğunu korumuştu. Gökçek’ten Mustafa Tuna’ya, AKP’nin Ankara’daki projeleri tepkilere neden oldu.