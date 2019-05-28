HDP: 250 sayfa hukuksuz gerekçeye karşı oy farkını 250 bin yapalım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Buldan, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nin 250 sayfalık gerekçeli kararına karşı 250 bin oy farkı çıkarılması yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, “250 sayfa uydurdular, çünkü savunamadılar. YSK kararında tek bir hırsızlıktan bahsedilmiyor. Şunu unutmasınlar, asıl gerekçeli kararı 23 Haziran’da İstanbul halkı verecektir. Her türlü hukuksuzluğa başvurdular. 250 sayfalık hukuksuz gerekçeye karşı İstanbul halkına çağrımızdır, 23 Haziran’da oy farkını 250 bin yapalım” ifadeleri yer aldı.

HDP’li Buldan, “Gerekirse 24 saat belediyelerimizin önünde nöbet tutarız, o belediyeleri size vermeyiz. 23 Haziran İstanbul seçimi bizim için aynı zamanda Muş seçimidir, Şırnak, Bağlar seçimidir, gasp edilen belediyelerimizin seçimidir. Tatvan’da yaşanan bir gasba Tayvan’da yaşanmış gibi duyarsız kalırsanız yarın her yerde Tatvan’daki gibi davranmaya başlarlar. Hukuksuzluğa karşı topyekün mücadele edilmeli” diye konuştu.

Pervin Buldan’ın diğer konu başlıklarına ilişkin açıklamaları şu şekilde:

AÇLIK GREVLERİ

“Açlık grevleri ve ölüm oruçları Sayın Öcalan’ın çağrısıyla sona ermiştir. Bu mücadele, barışa, demokrasiye ve tüm Türkiye halklarına kazandıracaktır. Halklar da şunu iyi bilmelidir, direnmek yaşamaktır, yaşamak da direnmektir. 200 gün boyunca tecrit hukuksuzluğunu tüm dünyaya teşhir eden Leyla Güven başta olmak üzere, açlık grevini gerçekleştiren bütün yoldaşlarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Anneler, sizler beyaz tülbentlerinizle barışın, adaletin bayrağını dalgalandırdınız. Her birinizin önünde saygıyla eğiliyor, o koca yüreklerinizden öpüyorum. Tecridin kalkması için dayanışma içerisinde olan tüm dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimize, tüm yöneticilerimize ve parti çalışanlarımıza da yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Açlık grevleri, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe bir itirazdı. Bu karanlık sürecin böyle devam ettirilemeyeceğini herkes göstermiştir. 4 yıl aradan sonra Sayın Öcalan’la avukat görüşünün yapılması sevindiricidir ve bu bir haktır. Çözüm sürecinin sonlandırılması ile ülke savaştan darbe sürecine, ekonomik krize varana kadar çok kötü süreçlerden geçmeye başladı. Oysa çözüm sürecinde annelerimiz ağlamıyor, gencecik fidanlar toprağa düşmüyordu. Barışa çok yaklaşmıştık çözüm sürecinde ancak bu sürecin sonlandırılması ülkeye 4 yıl kaybettirdi.

Tüm sorunların çözümü ancak toplumsal uzlaşı ve demokratik siyasetle mümkündür, hükümet de farkındadır. Ya Kürt sorunu, demokratik halklar sorunu çözülecek ya da iktidar çözülecek. HDP olarak demokratik siyasette ve barış çizgisinde ısrar edeceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Cumhuriyet demokratikleşene kadar bu mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz.

HALFETİ’DEKİ İŞKENCE

Faşist devlet politikasının son örneği Halfeti’de görülmüştür. “İşkenceye sıfır tolerans” diyen AKP’nin icraatlarıdır bunlar. Buradan hükümeti uyarıyoruz; Halfeti’den elinizi çekin, işkenceciler hakkında derhal gereğini yapın, görevlileri alın.

Selahattin Demirtaşlar, Figen Yüksekdağların, Sebahat Tunceller cezaevindeyken, katillerin dışarıda gezmesi kabul edilemez. Hizbullahçıları tahliye eden yargı Veli Encü’yü tutukladılar. Ferhat Encü 3 yıldır rehin olarak tutuluyor. Adaleti yok edenler unutmasın, adalet ölürse insanlık da ölür. Nerede sizin adaletiniz, hukukunuz? O adalet herkese lazım olacak Sayın Erdoğan, size de bir gün lazım olacak unutmayın.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Kadınları koruyamayan hükümet bu cinayetlerde birinci sorumludur. Nevin Yıldırım cezalandırıldı fakat suçlu değildir, yalnız da değildir. Yürüttüğümüz kadın hakları mücadelemizi yükselteceğiz, HDP olarak bütün kadınlarla bir arada mücadele edeceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

GEZİ DİRENİŞİ

Bugün Gezi Direnişi’nin başladığı gün arkadaşlar. Buradan bütün hayatını kaybedenleri anıyorum ve cezaevindeki Sırrı Süreyya Önder’e de selam gönderiyorum.