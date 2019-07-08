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09.07.2019
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HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ gözaltına alındı

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisinin, “Savaşa hayır demokratik çözüme evet” şiarıyla yapmak istediği yürüyüşe polis saldırdı. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, gözaltına alınanlar arasında iki danışmanının da bulunduğunu ifade etti. Dağ’ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Şu an polis tarafından gözaltı aracına alındım ve çıkma izin verilmiyor. Benimle beraberinde iki danışman arkadaşımız gözaltına alınmış durumda.”

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