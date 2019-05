HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: 31 Mart’tan çıkaracak dersleriniz var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu. Grup toplantısına, açlık grevindeki çocukları için HDP Genel Merkezi’nde birkaç gündür oturma eylemi yapan anneler de katıldı.

Temelli, sözlerine yıl dönümü olan Çerkes Soykırımı’nı anarak başladı. Yine üç yıl önce 21 Mayıs’ta dokunulmazlıkların kaldırıldığını hatırlatan Temelli, “Tam 3 yıl önce bu Meclis tarihinin belki de en karanlık ve utanç verici kararını aldı. O dokunulmazlıkların kaldırılmasına neden olan fezlekecilerdi. O zamanki fezlekeciler FETÖ’cülerdi. Şimdi yine fezlekeciler var. Sabah akşam fezleke yazarak adeta bir arzuhalci edasıyla yine uydurma fezlekelerle insanların siyaset hakkını gasp etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Basına uygulanan baskılardan söz eden Temelli, “Medyayı ele geçirdikleri yetmiyor, çok az kalmış özgür medyayı da, bağımsız yayın organlarını da cezalandırarak hakikatin sesini kısma peşindeler. İki hafta önce grupta yaptığımız konuşmayı veren Tele 1 televizyonuna RTÜK ceza veriyor” ifadelerine yer verdi.

BELEDİYENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum borçları yüzünden elektriklerinin kesildiğini hatırlatan Temelli, “Bakın, Mardin Büyükşehir’in elektrikleri kesilmiş, MARSU’nun borcu yüzünden. O denli borç yapıp gitmiş kayyım. Şimdi kalkmışlar hacze gidiyorlar. O borcu yapanların yakasına yapışmak yerine haciz ediyorlar. Gelmişler elektriği kesmişler. Oysa biliyoruz ki Mardin gibi bu kayyımların ne tür yolsuzluklar yaptığını, belediyeleri talan ettiklerini, belediye taşınmazlarını çarçur edip usulsüz ihalelerle sattıklarını iyi biliyoruz” dedi.

31 MART’IN HESABINI SORMA PEŞİNDE

HDP’li Temelli, 31 Mart seçimlerine ilişkin, “Belediyeleri çalışamaz halde bırakıp gidenler, şimdi hala Kürt halkından intikam alma peşinde. 31 Mart seçimlerinin hesabını sorma peşinde. Bu kürsüden defalarca söyledik, 31 Mart’tan çıkaracak dersleriniz var. Ders çıkartın, kendinize çeki düzen verin. Bu halkı, bu ülkenin gerçeklerini anlayın diye defalarca dile getirdik. Onlar bu dersi çıkarmak yerine bunun acısını halkımızdan çıkarma derdinde. Adaletsizlik sürdüğü sürece şiddet de sürüyor. Şiddet her yerde her sokakta her mahalle de” açıklaması yaptı.