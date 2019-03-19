HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, 31 Ocak günü Tunceli’de katıldığı partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle Cumhriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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Aday tanıtım toplantısında “Abdullah Öcalan hakkında övücü sözler söylediği ve konuşmanın çeşitli bölümlerinde yasadışı terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Temelli’nin dokunulmazlığının kaldırılması için dosya hazırlandı.

Hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasında yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Yine aynı toplantıda konuşma yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu’nun da “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı.

