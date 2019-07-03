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03.07.2019
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HDP: Eş başkanlarımıza yönelik saldırıyı kınıyoruz

HDP İzmir İl Örgütü, Diyadin Belediyesi Eş Başkanlarına yapılan saldırıyı kınayarak, AKP'nin belediyelere yönelik gasp siyasetini sürdürmek istediği belirtildi.

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BERKAY SAĞOL

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, Diyadin Belediyesi Eş Başkanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yaptı. HDP İzmir İl binasında gerçekleşen açıklamayı İzmir İl Örgütü adına eş başkan Besriye Tekgür okudu. AKP’nin hukuk dışı uygulamalarına her geçen gün yenisini eklediğini belirten Tekgür, “31 Mart seçimlerinde siyasi bir hezimet yaşayan AKP iktidarı, belediyelerimize yönelik gasp siyasetini sürdürmekte ve belediyeleri karakollara çevirmek istemiştir,” dedi.

Diyadin Belediyesi’nde kolluk güçlerinin haddini aşan saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Tekgür, “Belediye binasına girmek isteyen Mehmet Hayri Oruç’a kolluk güçleri yumruk atarak saldırıda bulunmuştur. Bu durum üzerine araya girmek isteyen Diyadin Belediye Eş Başkanları Evren Demir ve Betül Yaşar da polisin saldırısına maruz kalmıştır. Yaşanan olayın hemen ardından yüzlerce polis coplarla belediye binasının içine girip adeta terör estirmiş, Diyadin halkının iradesine saldırıda bulunmuşlardır,” şeklinde konuştu.

“TESADÜF DEĞİL”

Belediye binalarına yerleştirilmek istenen x-ray cihazlarının ve polis kontrol noktalarının güvenlik endişesi ile yapılmadığını vurgulayan Tekgür, “Yüzlerce polisin olay yaşanmadan önce belediye binasının çevresinde bulunması, bu olayın tesadüfi gelişen bir olay olmadığını göstermektedir. Hayata geçirilmek istenen bu uygulama ile belediyelerimiz ve halkımız arasındaki bağ zayıflatılmak istenmektedir. Yaşanan bu saldırıyı kesinlikle kabul etmiyor ve kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

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