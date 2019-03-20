HDP Mardin Büyükşehir Eşbaşkan Adayları Ahmet Türk – Figen Altındağ: Nasıl bir ülke istiyorsak öyle bir kent inşa edeceğiz

Yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerden birisi de Mardin. Kayyımla halkın iradesine el konulan kentlerden olan Mardin’de HDP Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ Mardin’e yönelik çalışmalarını, projelerini ve yapacaklarını anlattı.

Eşbaşkan adayları Mardin’in çok kimlikli bir yapıya sahip olduğunu belirterek “Mardin’e eşit haklarla bir arada yaşama beşiklik eden kadim kimliğini hakkıyla iade etmek boynumuzun borcudur. Nasıl bir ülke istiyorsak öyle bir Mardin inşa etmeye devam edeceğiz” diyor.



ÇOĞULCU VE TARİHSEL YAPIYA UYGUN YÖNETTİK



2014 yerel seçimlerinde BDP olarak 102 belediye kazandık. Mardin büyükşehir belediyesi de bunlardan biri. Tabii yerel yönetim tarihimizin öncesi de var. Büyük mücadelelerle elde edilen kazanımların tamamını mirasımız sayarak, çoğalarak ve büyüyerek bugünlere geldik. Halk seçme ve seçilme hakkını kullanarak kendini de kentini de yönetme iradesini gösterdi. Nasıl bir Mardin düşlüyorsa ona uygun planlarını belediyelerle birlikte planlayarak uygulamaya başladı. Mardin’in çoğulcu ve tarihsel yapısına uygun bir kent planını adım adım devreye koydu. Demokratik kent planı kapsamında, ulaşım ana planından turizm planına, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi planlarından kooperatifleşme yoluyla halkın ekonomik olarak güçlendirilmesi uygulamalarına, kadınların gençlerin etkin katılımını öngören her semtte kültür sanat spor komplekslerinin kurulmasına değin çok önemli başlangıçlar yapıldı. En önemlisi belediye bünyesinde kadın daire başkanlıklarından özgün kadın meclislerine, kadın sığınağından kadın yaşam merkezlerine, kadın kooperatiflerinden mor pazarlara kadar kadın kenti bir Mardin’in adımları atıldı.



HALKIN KENDİSİNE, iradesine ZORLA EL KONDU



İşte abluka uygulanan da kayyım atanan da bu hizmetlerin ta kendisidir. Halk olup biten her şeyin farkında. Kazanımlarının tamamına kayyım atanmasını kendisine, tarihine, iradesine atanmış olduğunu biliyor. Bu nedenle hem kırgın hem öfkeli, bunu sandığa da kararlılıkla yansıtacak. Bu kadim halk bizleri bağrına basarak kayyımları ve zihniyetini göndermeye hazır ve kararlı. 31 Mart bunun yeniden tescili olacak.



KAYYUMLAR BAŞARILIYSA NEDEN ADAY GÖSTERMEDİLER



Halkın iradesine atanan toplam 96 kayyımdan sadece 2’sini Diyarbakır ve Hakkâri’de aday gösterebildiler. Kayyımların uygulamaları eğer iddia ettikleri gibi başarılıysa neden aday göstermediler? Yine iddia ettikleri gibi halk madem kayyım uygulamalarından memnun, neden halkın arzusuna cevap olmayı yeğlemediler? Bu konuda söyleyecek sözleri de söylemeye yüzleri de yok. Sayıştay raporları ortada, 1 Nisan itibariyle belediyeleri geri kazandığımızda kayyım uygulamalarını talanlarını kamuoyuyla ayrıntılı paylaşacağız. Bütün hukuki yolları kullanacağız.



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BİRLİKTE VAAT EDİYORUZ, BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ



Hem karma yerel yönetim bildirgemizde, hem de kadın yerel demokrasi bildirgemizde ‘birlikte vaat ediyoruz, birlikte inşa ediyoruz’ dedik. 31 Mart yerel seçimlerine giderken yerel yönetim çalıştayı, kadın yerel yönetim çalıştayı, bunlara bağlı tarım ve sosyal politikalar çalıştayları gerçekleştirdik HDP olarak. Neler yapabildik, nerelerde eksiğimiz oldu, ders çıkararak neler yapabiliriz üzerine çalıştık. Kendimize de geleceğe de deyim yerindeyse mercek tutmaya çalıştık. Bu amaçla her ilde hem demokratik kurumlarla hem de halk buluşmalarında fizibilite raporları hazırladık. Yerel hizmet planlarımızı bu çalışmalar ışığında birlikte hazırladık, demokratik kurumlarla, kadınlarla, gençlerle, çiftçi ve köylülerle birlikte hayata geçireceğiz. Mardin şehrine hak ettiği hizmeti birlikte gerçekleştireceğiz.



Yerel demokrasiler yaşadığımız yerde söz yetki karar süreçlerine katılacağımız temel demokrasi merkezleridir. Özellikle kadınların eşit haklarla siyasal demokrasiye katıldıkları, yaşam alanlarında söz ve karar sahibi olabildikleri, yaşam biçimlerimizden sokağımızın ışıklandırılmasına, imar planından güvenle ve özgürce hareket edebileceğimiz kent meydanlarına, yaşamı ve kent bütçesini cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde planlayarak biçimlendirebilmenin merkezidir yerel yönetimler. Eşbaşkanlık ve eşit temsil, erkek egemen zihniyeti aşmak için cinsiyet eşitliğine giden yolun dönüştürücü özneleridir.

O nedenle ‘Eşbaşkanlık Eşit Temsil Mor Çizgimizdir’ diyoruz. Eş yaşama giderken bununla yetinmeyerek, belediyelerimizde uyguladığımız kadın daire başkanlıkları, kadın müdürlükleri, kadın yaşam merkezleri ve sığınaklar, kadını ekonomik olarak güçlendirmek için kooperatifler, kadın yaşam köyleri, mor market ve mor pazarlar vb eşitlikçi politikalarımızın devamıdır. Yerinden yönetimden yerel demokrasiye ve demokratik cumhuriyete giden yeni yaşam idealimizin temelini oluşturur cinsiyet eşitliği politikamız.