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10.07.2019
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HDP Milletvekili Leyla Güven Meclis’te yemin etti

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Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, seçildikten bir yıl sonra yemin edebildi.

DTK Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Meclis Genel Kurulu’nda yemin etti. Güven, artık yasama çalışmalarına katılabilecek, komisyona üye olabilecek.

31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanan Güven, cezaevindeyken 24 Haziran seçimlerinde Hakkari Milletvekili seçildi. Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde 8 Kasım’da, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi başlatan Güven, eyleminin 79’uncu gününde cezaevinden tahliye edildi. Güven, Öcalan’ın çağrısıyla 200’üncü gününde açlık grevini sonlandırdı.

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