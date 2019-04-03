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03.04.2019
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HDP özeleştiri verecek

Kars Belediyesi Eş Başkanı seçilen HDP Grup Başkanvekili Bilgen, bölge illerinde yaşanan oy kayıpları ile ilgili “özeleştiri” sürecinde olduklarını söyledi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

HDP Meclis Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürürken Kars Belediye Başkanı adayı olan ve seçimleri kazanan Ayhan Bilgen, “Bölge illerinde oylarımızdaki düşüşe ilişkin özeleştiri sürecindeyiz. Parti kurullarımız gerekli değerlendirmeyi yapacak” dedi.

HDP’li Ayhan Bilgen, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kars’ta propaganda sürecinde etnik kimlikler üzerinden korkuyla oy verdirmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu ancak halkın buna kulak asmadığını ifade eden Bilgen, “Halkın çok yoğun bir değişim talebi ve haklı olarak hizmet beklentisi vardı. Cumhur İttifakı, bu nedenle sokakta ve sandıkta planlanan karşılığı bulamadı” dedi.

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Türkiye siyasetindeki değişim beklentisine karşın bölge illerinde istenilen sonuçların alınamadığını kabul eden Bilgen, şunları söyledi: “Bölge illerinin büyük bir kısmında, ‘HDP kazanırsa yeniden kayyım atanacak’ söylemi vardı. Seçmen iradesini etkilemeye dönük bunun benzeri birçok söylemle karşılaştık. Ayrıca seçim günü de çeşitli yığınaklarla seçmen tercihi etkilenmeye çalışıldı. Partililerimiz tutuklandı. Bunların etkisini gördük. Fakat bunların dışında özeleştiri de vermemiz gerekiyor. Parti kurullarımız, bölge illerinde yaşanan oy kayıplarıyla ilgili değerlendirmelerini en kısa süre içerisinde yapacaktır.”

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