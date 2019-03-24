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24.03.2019
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HDP PM üyesi Alper Öztürk gözaltına alındı

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Eskişehir’de Newroz kutlamalarına katılan HDP’nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, ‘terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla’ konuşmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

HDP Eskişehir teşkilatı Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında Newroz kutlaması etkinliği düzenledi.

HDP’nin parti meclis üyesi Alper Öztürk de bir konuşma yaptı.

Öztürk konuşmasının ardından alandan araçla ayrılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durdurularak konuşması sırasında ‘terör örgütü propagandası yaptığı’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Öztürk, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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