HDP Şırnak Belediye Eşbaşkan Adayları: Özgürlük için çalışanlar bedel öder

2014 yerel seçimlerinde altı ilçenin beşini açık ara farkla kazanan ancak daha sonra bu ilçelere kayyum atanan Şırnak’ta halk kayyum politikalarına karşı HDP’nin etrafında kenetlenmiş durumda.

Roboski Katliamı, kayyum politikaları, çatışma dönemindeki yıkımlar Şırnak’ın önemli gündem maddeleri olma özelliğini korurken kentin yeniden inşa sürecinde ortaya atılan yolsuzluk iddiaları, HDP’nin “çözüm üretme” vaatlerinde ilk sırada yer alıyor. Şırnak merkez ilçe, İdil, Uludere, Beytüşşebap, Silopi ilçelerinde seçimi 2014’te olduğu gibi açık ara HDP’nin kazanması beklenirken kayyum politikalarının bir sonucu olarak AKP’nin elindeki tek yer olan Güçlükonak Belediyesi’nin de el değiştirmesi bekleniyor.



Şırnak Belediyesi HDP Eşbaşkan Adayları Nurcan Altürk ve Hişyar Uysal, seçim sürecine ilişkin BirGün’ün sorularını yanıtladı. Eşbaşkan adaylarının sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:



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• 2014’te Şırnak halkı tercihini, beş ilçede o dönemki ismi ile BDP yönünde kullandı. Ardından bu ilçeler kayyumla yönetilmeye başlandı. Halkın bu uygulamaya yönelik tepkisi ne oldu?



Nurcan Altürk : Halk burada kayyumu hiçbir zaman kabul etmedi. Kayyumun icraatlarını hiç beğenmedi, benimsemedi. Yaptıkları halkın içine sinmedi. Kayyumlardan bir an önce kurtulmak istiyoruz.

KAYYUMA KARŞI HUKUKİ MÜCADELE



• Şırnak belediyelerine atanan kayyumların, değerli arazileri oldukça ucuz fiyatlardan peşkeş çektiği iddiaları var. Buna karşı nasıl mücadele edeceksiniz?



N.A.: Kayyum atanan hemen her belediyede bu çeşit iddialar ortaya atıldı. Biz de bu iddiaları oldukça ciddiye alıyoruz. Bazı yerlerde iş iddianın da ötesinde ve gözle görülür hâle geldi. Kayyumun yaptıklarını detaylı ve geniş kapsamlı soruşturmalarla ortaya çıkaracağız. Tüm mağduriyetlerin giderilmesi için halk lehine geniş kapsamlı çalışmalara imza atacağız. Hukuki bir mücadele içerisine gireceğiz.



• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla dillendirdiği beka söylemi ve bununla birlikte doğan bir gerilim mevcut. Şırnak halkının bu tür söylemlere yaklaşımı nasıl oldu?



N.A.: Biz hükümetin beka söyleminin halk üzerinde baskı oluşmasına neden olduğunu görüyoruz. Ülkenin bir beka sorunu yok. Cumhur İttifakı’nın bir beka sorunu var. Bunu gizlemeye çalışıyorlar. Halkı bu yolla baskı altına almaya çalışıyorlar.



ÜRETEN BİR TOPLUM OLACAĞIZ



• Ekonomik kriz tüm emekçilerin belini büktü. İnsanlar yoksullaştı. Yerel bir yönetim olarak insanlara yardımcı olacak adımlar atacak mısınız, ne tür çalışmalar izleyeceksiniz?



N.A.: Yerel ekonomiyi merkezi yönetimin baskıcı politikalarından arındırmaya çalışacağız. Kendi kendisine yeten, kaynaklarını doğru ve etkin kullanarak dışa bağımlılığı azalan bir kent olacağız. Şırnak, kendi karnını doyuracak. Yer altı zenginliklerin modern yönetimlerle kullanacağız. Üreten bir toplum olacağız.



• Erdoğan’ın Yeni Zelanda’daki katliam videosunu mitinglerde izletmesi Roboski Katliamı’nı yaşamış bir kentte neler hissettiriyor?



N.A.: Tüm dünyanın bu söylemlere bir tepkisi olmalı. Bizi unutup başka ülkelerdeki olayları sahiplenmesi içimizi acıtıyor. Yıllardır Roboski’nin faillerinin bulunmasını istiyoruz. Keşke her katliama aynı duyarlılıkla yaklaşsaydı. Kendi ülkesindeki katliamlara yönelik duyarsızlık, yurttaşlarımızın da tepkisini çekiyor.

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• Yerel seçimlerin ardından HDP’nin kazanacağı olası belediyelere dönük “kayyum” tehditleri sürüyor. Bu söylemler halkta baskıya neden oluyor mu?



H.U.: Buradaki yönetim “HDP’ye oy verirseniz yine kayyum atanacak” diyor ama önemli olan halkın iradesidir. Halk adayına sahip çıkıp tercihini korkmadan yaptıktan sonra kayyum bile bu gücün karşısında duramaz. Bizim halkımız vefalı ve geçmişini bilen politik bir halktır. Bu tür halkları böyle tehditlerle yıldıramaz, yolundan döndüremezsiniz.