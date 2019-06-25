HDP: Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir.” dedi.

Partisinin Tepekule İş Merkezi’nde düzenlenen Ege Bölge Örgütlenme Konferansı’nda konuşan Temelli, örgütlenme çabalarının bir fikriyatı örgütlemek, toplumsallaştırmak olduğunu belirtti.

Temelli, fikriyatları sayesinde Türkiye siyasetine müdahale yapabildiklerini vurgulayarak 23 Haziran’daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını anlattı.

Partisinin demokrasi ittifakı çağrısında bulunduğunu aktaran Temelli, şöyle konuştu:

“Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı’dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır. Tıpkı Dolmabahçe mutabakatında altı çizildiği gibi. Bu sesi duymazdan gelmek yerine bir kez daha hafızamızı canlandırmak, 2013’e dönüp bakmak, o süreci bir kez daha tetkik etmekte yarar var.”

‘HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI’

Toplumsal barışın tahrip edildiğini vurgulayan Temelli, “Toplumsal barışı nasıl var ederiz? Bu konuda başta parlamento olmak üzere barolar, insan hakları dernekleri harekete geçmeli. Yargının yaratmış olduğu tahribat ortadan kaldırılmalı. Bir an önce yasal düzenlemeler yapılmalı. Evrensel hukuk değerleri ve insan haklarından taviz verilmez anlayışla bu yapılmalı. Bunlar atılacak önemli adımlardır. Bunlar yapıldığı sürece Türkiye beklenenden çok daha hızlı demokratikleşir. Tüm toplum soluksuz kalmış. Soluklanma ihtiyacı var. Bunun için de demokrasi iklimi gerekiyor. Herkes şimdi taşın alına elini koymalı. Toplumsal barış için parlamento acil adımlar atmalı” diye konuştu.

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‘HDP İÇİNDE AYRILIK YOK’

Açıklamasının devamında, HDP içinde ayrılık olduğu iddialarına da değinen Temelli, “Bu kadar güçlü bir örgütseniz, bu kadar güçlü bir fikriyatınız varsa sizinle uğraşan da çok olur. Diyorlar ki ‘HDP içinde ayrılık, gayrılık var’. İçimizde ayrılık gayrılık yok. Yan yanayız, bir aradayız. Kimimiz içeride, kimimiz dışarıda. Ama nerede olursak olalım, aynı anlayışla mücadelemize kararlı şekilde devam ediyoruz. Gönül istiyor ki tüm yoldaşlarımızla bir arada olalım. Tüm tutsaklar özgür kalsın. Bu, gönlün istemesiyle olmaz; bunu ancak mücadele ile başarabiliriz” dedi.