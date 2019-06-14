HDP’de hedef sandığa gitmeyen seçmen: 23 Haziran’da farkı büyütelim

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala “Beka” söylemini terk eden AKP’nin Kürt seçmene yönelik ikircikli tavrı sürüyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, BirGün’e yaptığı değerlendirmede 23 Haziran’ın kendileri için “darbe ya da demokrasi” tercihi olduğunu belirterek “230 bin civarında HDP seçmenin oy kullanmadığına dair birtakım veriler var. Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın ‘farkı 250 bin yapalım’ derken kast ettiği üzere bütün HDP tabanını sandığa götürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Demokrasi için mücadele ediyoruz

“AKP-MHP iktidar bloğunun kaybetmesi için sistematik bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz” diyen HDP Sözcüsü Kubilay; “İlçelerde milletvekillerimizi, Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizi görevlendirdik, yani bu konuda enerjisini aktarabilecek tüm kadroları seferber ettik. Çünkü biz İstanbul seçiminin siyasi boyutunu önemsiyoruz. AKP-MHP bloğunun, İstanbul seçimini YSK eliyle, bir sandık darbesiyle ortaya çıkan ‘darbe mi demokrasi mi?’ ikilemi içerisinde var gücümüzle demokrasinin kazanması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

Din adamlarını kullanıyorlar

AKP’nin muhafazakar Kürt seçmene yönelik çalışmalar yürüttüğünü de belirten Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gözlemlerimiz şu ki, iktidar bloğu bu konuda yoğun çalışma yapıyor, evleri ziyaret ediyorlar. Özellikle Kürt muhavazakar tabana seslenmek için oradaki din adamlarını götürmek gibi manipülatif çalışmalar yaptıklarını duyuyoruz. Bunların herhangi bir sonuç vereceğini ise düşünmüyoruz. Çünkü Kürt halkı uzun yıllar politik bilinci gelişmiş bir halk.”

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Sandığa gitmeyenleri ikna edeceğiz

230 bin civarında sandığa gitmeyen HDP seçmeninin bulunduğunu vurgulayan Kubilay, son olarak şunları aktardı: “Çeşitli yöntemlerle seçmenlerin sandığa gidiş oranları hesaplanmıştı. HDP tabanından 911 bin seçmenin sandığa gidip oy kullandığını, 230 bin civarında HDP seçmen kitlesinin de oy kullanmadığına dair birtakım veriler var. Dolayısıyla Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın ‘250 bin fark yapalım’ derken de kast ettiği bütün HDP tabanını sandığa götürmek gibi bir amaç taşıdığını söyleyebiliriz. Amacımız sandığa gitmeyen bu kitleyi sandığa taşımak.”

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Sandık sandık inceledik

İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ise HDP seçmeninin yaklaşık yüzde 85’inin sandığa gittiğini, özellikle sandığa gitmeyen yüzde 15’lik dilim için çalışma yürüttüklerini belirtti. Çiçek, şu ifadelere yer verdi: ”İstanbul seçimleri için tüm HDP kadrolarımız ve birleşenlerimizle demokrasi mücadelesi için sahalarda olduğumuzu belirtmek istiyorum. İstanbul’u sandık sandık analiz ettik. Hangi sandıklarda oy kaymaları olduğunu tespit ederek çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. AKP aleyhinde farkı iyice arttırmak için öncelikle sandığa gitmeyenlere yönelik bilimsel verilere dayanarak bilimsel çalışma yürütüyoruz.”