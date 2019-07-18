HDP’den 5 kentte miting kararı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Sezai Temelli başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) sonuç bildirgesini açıkladı.

Bildirgede, 5 bölgede “Savaşa Hayır, Onurlu Barış ve Demokratik Müzakere Hemen Şimdi” sloganıyla miting yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, “Kampanya çerçevesinde ilk etapta Diyarbakır, İstanbul, Van, Mersin ve İzmir’de ‘Savaşa Hayır, Onurlu Barış ve Demokratik Müzakere Hemen Şimdi’ sloganları ile mitingler yapılacaktır. Bu çerçevede ilki 22 Temmuz 2019 tarihinde Amed’te Bölge Mitingi gerçekleştirilecektir. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ise farklı kentlerde aynı slogan ile büyük kitleleri buluşturmayı hedefleyen bölge mitingleri organize edilecektir” denildi.