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27.03.2019
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HDP’den AKP’ye açlık grevi için sorumluluk çağrısı

birgun.net birgun.net

HDP, HDK ve DTK Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması için cezaevlerinde süren açlık grevleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada son dönemde intihar eden tutuklulara da değinildi ve tecridin sonlandırılması için çağrı yapıldı.

Açıklama özetle şöyle:

“Ne yaparsanız yapın sorumluluktan kaçamazsınız; devletin koruması altında yaşanan ölümlerin sorumlusu siz yetkililersiniz.

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Bugün bir kez daha tüm kamuoyuna, halka, demokrat ve vicdan sahibi tüm yurttaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere, derneklere, sendikalara, meslek birliklerine çağrı yapıyoruz: Sessiz kalmayın, bu konuda bir tek kişinin bile canını ve sağlığını kaybetmemesi için çabalarımıza destek olun. Dayanışma gösterin. Bugün yaşananların yarın daha da olumsuz sonuçlara yol açmaması için sesinizi yükseltin.

Bu süreci hep beraber, tüm toplumun ve halkın sahiplenmesi ile aşabiliriz. Hukuk ve insanlık değerleri açısından İmralı’da aile ve avukat görüşünün bir an önce yapılması gereklidir. İktidara, bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hukuki ve yasal hakların kullanılmasını engellemeyin, 4 yıldır süren mutlak ve ağırlaştırılmış tecridi sonlandırın.”

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