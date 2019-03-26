‘Cezaevindeki intihar eylemlerine son verilsin’ çağrısı

HDP, DTK, BDP ve HDK Eş Genel Başkanları açlık grevleri, cezaevlerinde tecridi protesto amaçlı artan intihar eylemleri ve Nevruz kutlamalarını ele almak üzere Diyarbakır’da olağanüstü bir toplantı yaptı.

BBC Türkçe’den Hatice Kamer’in haberine göre, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridi protesto etmek adına cezaevlerinde girişilen intihar eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu.

‘Nedeni ne olursa olsun kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz’ diyen Pervin Buldan PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik 4 yıldır devam eden tecridin kaldırılması talebiyle Leyla Güven’in 139, cezaevlerinde ise 101 gündür açlık grevlerinin devam ettiğini hatırlattı.

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İktidar, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerin açlık grevlerini ‘duymazdan ve bilmezden gelme tutumlarına devam ettiklerini’ söyleyen Buldan, bu durumu ‘aymazlık ve umursamazlık’ olarak tanımladı.

Buldan, cezaevinde yaşamına son veren tutukluların cenazelerine karşı tutumu hukuk, inanç, insani ve ahlaki açılardan kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

#Buldan: Son 10 gün içinde ne yazık ki cezaevlerinden 4 cenaze çıkmıştır. Bütün mücadelemiz ve çabamız bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır. Bu yüzden bu tarz eylemlerin devam etmemesi için herkese açık çağrımızı yapıyoruz. pic.twitter.com/R0DcmANE92 — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 26, 2019

Pervin Buldan, tüm kamuoyuna, halka, STK, siyasi parti, dernek ve sendika ve meslek birliklerine de çağrı yaparak tecride açlık grevi eylemlerine karşı sessiz kalmamamaları için destek istedi.