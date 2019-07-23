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23.07.2019
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HDP’den çözüm süreci atağı: Önce halka gidilecek

HDP, yapılan toplantıların ardından AKP’ye ‘çözüm’ için çağrıda bulunmak yerine önce ‘halkı ikna etmenin yollarını’ arayacak. Diyarbakır’da miting düzenleyen parti yönetimi, önümüzdeki süreçte de çeşitli buluşmalarla Kürt sorununda çözümün yollarını tartışacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

AKP ile yürütülen çözüm sürecinin “tamamen” sona ermesine neden olan Ceylanpınar olaylarının dördüncü yılında Diyarbakır’da “Onurlu barış için demokratik çözüm” mitingini düzenleyen HDP, yeni dönemde Kürt sorununda çözüm için çeşitli “yeni” adımlar atmaya hazırlanıyor.

Önceki hafta gerçekleştirilen MYK ve PM toplantılarında AKP’nin içerisinde bulunduğu durumu ve siyasi atmosferi değerlendiren HDP yönetimi, çözüm süreci için yeni girişimler başlatma ve bu konuyu “unutturmama” kararı aldı. Bu kapsamda çözümün muhatabının artık AKP olmadığı ve tabanda da bu yönde fikrin öne çıktığını tespitini yapan parti yönetimi, çözüm süreci için ilk olarak Türkiye halklarını ikna etme fikrinde uzlaştı. Diyarbakır mitinginin bu sürecin başlangıcı olduğuna işaret eden HDP kaynakları, “Nasıl bir çözüm istiyoruz” sorusunun cevabının meydanlarda aranacağını bildirdi.

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HDP’nin çözüm stratejisi, yetkili kurulların yanı sıra önümüzdeki ay gerçekleştirilecek “Merkezi Örgütlenme Konferansı”nda da ele alınacak. 3-4 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak konferansa, parti yöneticilerinin, milletvekillerinin, MYK ve PM üyelerinin yanı sıra delegelerin de katılacağı öğrenildi. Yaklaşık 500 kişinin katılacağı konferansta, Şubat ayında yapılacak kongre ile göreve gelecek yeni HDP yönetiminin kimlerden oluşacağı, kullanacağı söylemler ve çözüm sürecine yönelik yapacağı çağrılar masaya yatırılacak. Yeni dönem siyasetini ve yeni parti yönetimini aynı anda belirlemek için çalışacak HDP’nin Demokratik Bölgeler Partisi’nde (DBP) yetkili bazı isimleri de parti bünyesine katabileceği bildirildi.

Dün gerçekleştirilen mitingde ise binlerce yurttaş ‘Direne direne kazanacağız’ ve ‘Savaşa hayır’ sloganları attı. Mitingte konuşan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, “Bugünden sonra barış çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

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