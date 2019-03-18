HDP’den Erdoğan’a yanıt: “Türkiyeliyiz, hiçbir yere gitmiyoruz”

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün İzmir’de HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Kemalbay, “Biz Türkiyeliyiz, Türkiye’de ortak bir vatanda, birlikte eşit şartlarda yaşamak istiyoruz ve buradan hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart’ta sandığa gidiyoruz” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Temelli için, “Ey Sezai sen Kürdistan istiyorsan Irak’ın kuzeyinde var, oraya defol orada yaşa” demişti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Erdoğan’ın sözlerine ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın sözlerini kınadıklarını belirten Kemalbay, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir süredir ötekileştirici kirli dili kullanıyor. Biz ise barışın ve demokrasinin dilini kullanmaya kararlıyız. Nefret söylemi halkları birbirine karşı düşürme söylemidir. Biz Türkiyeliyiz, Türkiye’de ortak bir vatanda, birlikte eşit şartlarda yaşamak istiyoruz ve buradan hiçbir yere gitmiyoruz. 31 Mart’ta sandığa gidiyoruz. Bu AKP-MHP ittifakını, bu faşist bloğu yenmek için var gücümüzle kendimizi ortaya koyacağız. Bir nefret söylemine, kutuplaştırıcı söyleme müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kemalbay, “Partimizin Eş Başkanlarına yönelik onları hedef gösteren söylemler aslında sıkışmış bir durumun, siyasetsizliğin, halka bir şey anlatamamanın, bir şey vaat edememenin göstergelerdir. Bu tutumu kınıyoruz. Türkiye’nin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Halkların emekçilerin, işçilerin, kadınların rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu söylemler ise hepimizi boğar, onları da boğar. Bu söylemler onları da bir gelecek vaat etmeyen söylemlerdir. Bu söylemler kabul edilemez” diye konuştu.

MUTLAKA KAYBEDECEKLER

Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Artık Türkiye halklarına bir şey veremiyorlar. Ancak halkları kutuplaştırarak, bölerek ve parçalayarak yönetmeye çalışıyorlar. AKP-MHP ittifakının varlık sebebi Kürt düşmanlığı ve demokrasi güçlerine yapılan düşmanlıkla mümkün. OHAL sürecinin devam edebilmesi, darbe sürecinin ve faşizmin kurumsallaşabilmesi için bir araya gelmiş bir ittifak bu. Halklara son derece zarar veren bir ittifak. Fakat onlar bu yönlerini militarist milliyetçi, tekçi, ırkçı söylemlerle kapatmaya çalışıyorlar. Aslında biz bugün insanların kendini ‘açım’ diye yaktığı, ‘açım’ diye sokaklarda haykırdığı günleri yaşıyoruz. Bunların örtüsüdür bu söylemler. Bunlara kimsenin prim vermemesi gerekiyor. Mutlaka kaybedecekler ve demokrasi ve barış güçleri mutlaka kazanacaklar.”

STRATEJİMİZ DOĞRU

Serpil Kemalbay, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer için, Erdoğan’ın “Adaylık icazetini Kandil’den almıştır” sözlerini de değerlendirdi. Erdoğan’ın sözlerini, demokrasi güçlerinin bir araya gelmesini önlemeye yönelik olduğunu kaydeden Kemalbay, şunları söyledi:

“Bu söylem aslında demokrasi güçlerinin bir araya gelmesinin önünde bir engel oluşturmak için. Stratejimizin ne kadar doğru bir strateji olduğunu gösteren bir durum bu. Çünkü biz metropollerde AKP-MHP faşizmini geriletmek için oylarımızı bir hamle olarak bu bloğa karşı kullanacağız. Bu fizik kuralı gibi, onları yenmek için oylarımızı kullanacağız. Bir partiyi desteklediğimiz için değil ama bu faşist bloğu yenmek için kullanacağız. Dolayısı ile bu strateji AKP-MHP İttifakını korkutuyor ve söylemlerle halkı bu doğru stratejiden uzaklaştırmak için yapılmış söylemlerdir. Buna kimsenin prim vermemesi gerekiyor. Onlar korkuyorlar şu anda. 31 Mart’ta da bu işi bizim bitirmemiz lazım.”

21 MART’TA GÜNDOĞDU’DA NEWROZ MİTİNGİ

Öte yandan Halkaların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü 21 Mart Perşembe günü saat 16.00’da Gündoğdu Meydanı’nda Newroz mitingi düzenliyor. HDP İzmir Milletvekilleri Sepil Kemalbay ve Murat Çepni ile HDP İzmir Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besriye Tekgür’ün katıldığı bir basın toplantısında Newroz mitingine katılım çağrısı yapıldı.