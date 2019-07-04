HDP’den Kuzey Ormanları açıklaması: AKP sözünde durmadı

Gizem Görkem Aydın

HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu, ÇED’in kamuoyuyla paylaştığı raporda hatalı ve yanıltıcı bilgiler veren kişilerin bakanlıkta görevlerine devam edip etmediğini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sordu.

13 MİLYON AĞAÇ KESİLDİ

Kenanoğlu, İstanbul Havalimanı için açıklanan ÇED raporunda kesilecek ağaç sayısının iki milyon beş yüz bin olarak belirtildiğini fakat kesilen ağaç sayısının on üç milyona ulaştığını söyledi. Kesilen ağaçların kapladığı alanın yaklaşık 6 bin 500 hektar olduğunu ve bunun 4 bin hektarlık kısmının havalimanı proje sahası içerisindeki orman alanında yer aldığını belirten Kenanoğlu, ‘’Kuzey Ormanları’na karşı bu hoyrat yaklaşım bölgenin doğal ekosisteminde bozulmalara ve ekosistemin kimi unsurlarının yok olmasına yol açmıştır’’ diye konuştu.

İstanbul’un ısı dengesinin de bozulduğunu vurgulayan Kenanoğlu, Bakan Kurum’a İstanbul’un bu durumu için bakanlığın çalışmalarının olup olmadığını sordu.