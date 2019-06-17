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17.06.2019
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HDP’den ‘ortak yayın’ yorumu: Dağ fare doğurdu

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HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, AKP adayı Binali Yıldırım ile seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayına ilişkin, “Dağ, fare doğurdu. İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı.” ifadesini kullandı.

Oluç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul seçimleri öncesinde adaylar Yıldırım ve İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayını değerlendirdi.

Yaşanan tartışmada, Binali Yıldırım’ın “İstanbul’da oyların çalındığına” ilişkin tek bir belge veya kanıt sunamadığını belirten Oluç, “Oylar çalındı” iddiasının tamamen mesnetsiz olduğunu, Yıldırım’ın da oyların çalındığına inanmadığını söyledi. Programda Sayıştay raporlarının da gündeme geldiğini hatırlatan Oluç, “Binali Yıldırım açıkça, ‘Sayıştay raporlarını okumadım.’ dedi. Tabii bütün Sayıştay raporları, sayfa sayfa okuması gerekmiyor. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı, Sayıştay raporlarında, İstanbul’da usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığına dair belirlemeleri nasıl okumamış olabilir? Sayıştay raporlarında 753 milyon liralık bir usulsüzlükten söz ediliyor. Bu raporları, nasıl okumazsınız, görmezsiniz?” diye konuştu.

Yıldırım’ın İstanbul’da 23 bin dernek ve vakıf bulunduğunu ve belediyenin bunlara destek verdiğini söylediğini aktaran Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul’daki dernek ve vakıflardan sadece kendinize, iktidarınıza yakın olanları zenginleştirdiniz, imkanlar sundunuz ve bu imkanları iktidarınızı güçlendirmek için kullandınız. Binali Yıldırım, mülteciler meselesinde ‘Fırat’ın doğusunu temizleyip, Suriyelileri oraya göndereceğiz’ dedi. Yine görevlerini karıştırdı. Siz nereye adaysınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Fırat’ın doğusunu kiminle temizleyeceksiniz? Belediyenin zabıtaları ile mi? Birden bire nereye aday olduğunuzu unuttunuz. İstanbul halkına hizmet etmek için aday olduğunuzu söylüyorsunuz, Fırat’ın doğusunu temizlemekten söz ediyorsunuz. Fırat’ın doğusunda kimi temizleyeceksiniz? Fırat’ın doğusunda yaşayan Kürt halkına yönelik bu düşmanca tutumunuzu İstanbul’daki Kürt seçmenler duymadı mı? Öyle Diyarbakır’a gidip ‘Kürdistan’ demekle, iki Kürtçe cümle kurmakla, İstanbul’daki Kürt seçmeni kandırabileceğinizi düşünmeniz çok büyük bir tuhaflık.”

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İşsizlik verilerini de değerlendiren Oluç, işsizliğin düşmesi için yatırımların artması, bunun için de demokratik bir ortamın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

“Yargı Reform Paketi”ne ilişkin bir düzenlemenin Meclise gelmesinin beklendiğini dile getiren Oluç, Mecliste grubu bulunan partilere seslenerek, bu konunun ciddi bir şekilde tartışılması gerektiğini vurguladı.

Yıldırım ve İmamoğlu’nun katıldığı ortak yayınının “seçimin sonucu etkileyip etkilemeyeceği konusundaki soru üzerine Oluç, “Dağ fare doğurdu. İstanbul seçmenlerinin kararını etkileyecek köklü bir tablo ortaya çıkmadı.” ifadesini kullandı.

Kaynak:AA

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