20.03.2019
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HDP’li Ayşe Sürücü’ye 1 yıl 8 ay hapis cezası

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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sürücü’nün avukatı Hidayet Enmek katıldı. 

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016’da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

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Mahkeme heyeti, sanığa “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 

KaynakAA

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