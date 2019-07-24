HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin’de HDP Nusaybin ilçe binasına baskın düzenlendiği ve HDP’li Nusaybin Belediye Eş Başkanı ile 2 kişinin ev baskınları ile gözaltına alındığı açıklandı.

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Mardin’de yapılan ev baskınlarında, aralarında HDP’li Nusaybin Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut’un da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda, HDP’li Nusaybin Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut, Nusaybin Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan ve Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eşbaşkanı Leyla Bozkurt gözaltına alındı.

Mardin’de açılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları öğrenilen kişilerin, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği aktarıldı. Avukatlar, soruşturmaya kısıtlılık kararı getirildiğini ve dosya hakkında bilgi edinemediklerini ifade etti.

Söz konusu operasyon kapsamında HDP Nusaybin ilçe binasına da polisler tarafından baskın düzenlendiği ve binadaki eşyaların dağıtıldığı öğrenildi.