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02.08.2019
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HDP’li Vekil: Vedat Ekinci’yi öldüren ateş helikopterden değil, karadan açıldı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, 14 yaşındaki Vedat Ekinci yaşamını yitirmesine sebep olan ateşin havadan değil karadan açıldığına yönelik bilgi aldığını söyledi

birgun.net birgun.net
Gökay Başcan

Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Çemekurk köyünde yaşayıp, kaçak yollardan sınır ticareti yaparak geçimlerini sağlayan köylülerin üzerine dönüş yolunda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ateş açıldı. Sıkılan mermilerin hedefi olan 14 yaşındaki Vedat Ekinci olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya dair ilk iddia, ateşin havadan açıldığı yönünde olsa da BirGün’e konuşan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, ateşin karadan açıldığına dair bilgi aldığını söyledi.

İddia edilenin aksine saldırının havadan olmadığını, köylülerin iddiasına göre panzer türü bir araçtan ateş edildiğini söyleyen HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede “Helikopterle ateş açılmamış. Köylüler, panzere benzeyen bir zırhlı araç olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bu çocuklar sınıra hemen yakın bir köyde bulunuyorlar. Geçimlerini sağlamak için zaman zaman derenin diğer tarafına geçiyorlar. Erzak toplayıp geri geliyorlar” diyen HDP’li Vekil, “Ne yazık ki Roboski’de de böyle bir olay gerçekleşti. Sınır bölgelerinde ateş açılabiliyor ve cezasız kaldıkları için bu tür vakalar sık sık meydana geliyor. Vedat Ekinci’nin de ölümü Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün, diyaloğun ortadan kaldırılmasının sonucudur. Yıllardır bu böyle devam ediyor. Kürtlerin yaşaması artık bir mucize. Her an bir ateş sonucu hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bunları önleminin tek yolu çözüm ve müzakereyle siyasetin önünün açılması ve güvenlikçi politikalardan vazgeçilmesidir” ifadelerini kullandı.

VALİLİK AYRINTI VERMEDİ

Hakkari Valiliği ise, yaptığı açıklamada olayın nasıl geliştiğine dair bilgi vermedi. Sınırdan geçenlere ‘dur ihtarı’ yapıldığını ileri süren Valilik, ihtara uyulmaması üzerine ‘angajman kuralları gereği’ uyarı ateşi yapıldığını, olayın da bu esnada yaşandığını savundu.

İHD: HEDEF GÖZETİLMİŞ!

Öte yandan İnsan Hakları Derneği (İHD) Başkanı Öztürk Türkdoğan, yaşananın tipik bir infaz vakası olduğunu ifade etti. Türkdoğan şöyle konuştu: “İnsansız hava araçlarının çeşitli eylemleri vardı ve genellikle silahlı militanlara yönelik yapılıyordu. Sivillere yapıldığı zaman ağır bir şekilde eleştirmiştik. Bu olay tipik bir infaz vakasıdır. Çünkü bizim mevcut yasalarımıza göre bir güvenlik operasyonuna çıkarsanız mutlaka teslim ol çağrısında bulunmanız gerekiyor. Çağrıda bulunmadan silah kullanamazsınız. Teslim olmasalar bile silah kullanmadıkları için sizde onlara karşı silah kullanamazsınız. Çok açık bir şekilde helikopterden hedef gözeterek atış yapılmıştır. Mutlaka Hakkari Başsavcılığı’nın etkili soruşturma yürütmesi ve atışı yapan, atış emrini veren kişilerin bulunup yargı önünde hesap sorulması gerekir” dedi.

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