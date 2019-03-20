Hekimler ikinci kez hakim karşısına çıktı: Savcı mütalaasına “copy paste” eleştirisi

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle gözaltına alınıp bir hafta süren gözaltıdan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan bir önceki dönemin TTB Merkez Konseyi üyeleri, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Avrupa Hekimler Daimi Komitesi önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller ve Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber katıldı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da duruşmaya katılarak destek oldu.

Duruşma, 3 Mayıs Cuma günü 09.15’e ertelendi.

“MÜTALAA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞTI”

Duruşma TTB Merkez Konseyi üyeleri adına avukatlarının savunması ile başladı. TTB avukatlarından Ziynet Özçelik, “TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişinin yargılanmasının hukuksuzluguna ilk duruşmada da dikkati çekmiştik” dedi. Savcılık makamının flash disk aracılığı ile yanında getirdiği mütalaasını açıkladığını eleştiren Özçelik, “Savcının mütalaa adına yaptığı iddianameyi alarak kopyala yapıştır yapmasıdır. Iddianamenin uygun hazırlanmadığını belirtmiştik. Iddianamenin doğru olmadığını ifade etmiştik. Somut gerçeğe aykırı bir şekilde aynı iddianame mütalaa adı altında sunulmuştur. Buna inanmakta güçlük çekiyoruz” diye konuştu.

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“SAVCI DEĞİŞTİRİLSİN” TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcının değiştirilmesini talep ettiklerini kaydeden Özçelik, “Gerekli başvuruyu yaparak evrak teslimi yaptık ama başvuru yaptığımıza ilişkin bir dosya numarası verilmedi ve sonuç da bildirilmedi” dedi. Özçelik, mütalaanın dikkate alınmamasını ve savcının değiştirilmesini talep ederken, ” Bu aşamanın gerçekleşmesinin ardından taleplerimizi sunacağız. Atılı suçlara ilişkin savunmamızı yapacağız” dedi. Mahkeme heyeti, savcının değiştirilmesini talebini oy birligi ile reddetti.

ERTELEME TALEBİNE RET

TTB avukatı Özçelik, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sormaya ve beklemeye karar olmadığına karar vererek bu talebi de reddetti.

“GİRİLEMEYEN SİTELERDEN TALİMAT ALINMIŞ!”

TTB avukatlarından Mustafa Güler de iddianameyi eleştirdi. Güler, savaş karşıtı bu açıklamanın HDP’den gelen bir mail ile baz alındığının iddia edildiğine değinerek, “Yargılananların evlerinde bulunan dergi ve kitapların içeriği sunuluyor. Bunun neden yapıldığına ilişkin bir açıklamada yok. Örgüte destek olunduğu ve halkın kin ve düşmanlığa tahrik edildiği iddia ediliyor. Bu iddianame içerisindeki unsurların araştırılması gerekir. Iddianamedeki suç unsurlarını araştırdığımızda suç unsuru olduğu kaydedilen sitelere erişim 2015 yılında yasaklanmış. İddianame ise bu sitelere bakıldığını söylüyor. Girilemeyen sitelerden talimat alınmış” diye konuştu. Güler, iddianamede adı geçen sitelerin ne zamandır kullanılmaz olduğunun heyet tarafından da incelenmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESI TALEP EDİLDİ

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Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen basın açıklaması metninin HDP’den gelen talimat ile hazırlanmasının HDP’den gelen mailin saati dikkate alındığında imkansız olduğuna dikkati çeken Gülen, bilirkişi incelemesi ile basın açıklamasının hazırlanış ve yayınlanış saatinin açığa çıkarılmasını istedi. Bilgisayarlarda bulunan “sakıncalı” olduğu iddia edilen fotoğrafların internet araması esnasında bilgisayar hafızasına irade olmaksızın kaydedildiğini belirten Güler, bilirkişi incelemesi talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Mayıs Cuma günü 09.15’e erteledi.

Dava sonrası TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman’ın yaptığı açıklama:



