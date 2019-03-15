16.03.2019
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Hekimlerden yürüyüşe çağrı: 100 yıldır mesleğimize sahip çıkıyoruz

TTB ve İTO üyesi hekimler, “Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi, tüm meslektaşlarını ve sağlık emekçilerini pazar günü yapılacak yürüyüşe çağırdı

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi hekimler, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle İstanbul Taksim’deki Atatürk Anıtı önüne çelenk ve karanfiller bıraktı, “Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Burada yapılan açıklamada konuşan İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, “Hekimler her zaman ülke sorunlarına duyarlı; her zaman bilimden, aydınlanmadan, laiklikten, bağımsızlıktan ve özgürlükten yana oldular. Hiçbir şeye duyarsız kalmadılar” diye konuştu.

100’üncü yıl yürüyüşüne çağrı

Bu 14 Mart Tıp Bayramı/Tıp Haftası’nın kendileri için her zamankinden daha anlamlı olduğunu belirten Saip, “Bu nedenle her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı, daha coşkuluyuz. Bu sene 14 Mart Tıp Haftası’nın 100’üncü yılına özel görkemli bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Önce 17 Mart Pazar günü saat 13.00’te Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde toplanıyor, sonra en derin köklerimizin olduğu yerden, Haydarpaşa Tıbbiyesi’nden ‘İyi hekimlik, sağlık hakkı, demokrasi, barış ve özgürlük’ talebiyle Kadıköy’e yürüyor, Kadıköy İskele Meydanı’nda Hekimlerin Yüzüncü Yıl Bildirgesi’ni kamuoyuna açıklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe sadece İstanbul’dan değil, tüm ülkeden hekimlerin katılacağını duyuran Saip, “Bütün meslektaşlarımızı, bütün sağlık çalışanlarını, bütün dostlarımızı bekliyoruz” dedi.

Mücadelemizde kararlıyız

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ise 14 Mart dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında sağlık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, sendikanın yürüteceği mücadele programını açıkladı.

Eş Genel Başkan Gönül Erden tarafından yapılan açıklamaya göre SES, bu yıl ağustos ayında başlayacak toplu sözleşme sürecine “gerçek sendika ile gerçek toplu sözleşme” şiarıyla dâhil olacak.

Sendikanın yürüttüğü fiili hizmet süresi zammı ve ek göstergelerin yükseltilmesi mücadelesinin yanına ücretlerin iyileştirilmesi talebi de eklenecek. En düşük sağlık ve sosyal hizmet emekçisi temel ücretinin TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı olan 6 bin 500 lira olması için 1 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yerellerde eylem ve etkinlikler düzenlenecek.

11 Mayıs’ta ise Ankara’da gerçekleşecek bir buluşma ile emekçiler taleplerini kamuoyu ile paylaşacak. Bunun yanında KHK’lerin ve güvenlik soruşturmalarının iptali, güvenceli istihdamın önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik krizin yükünün emekçilere değil krizi yaratanlara fatura edilmesi vb. talepleri içeren bir mücadele hayata geçirilecek.

SES Eş Genel Başkanı Erden, “Taleplerimizde ısrarlı, mücadelemizde kararlıyız. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini taleplerimizin etrafında birleşmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya davet ediyoruz” dedi.

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