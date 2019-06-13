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13.06.2019
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Hemşin şimdilik kurtuldu

Rize’nin Hemşin ilçesinde yapılmak istenen TOKİ projesine mahkeme geçit vermedi. Belediyenin kentsel dönüşüme temel oluşturan kararı iptal edildi

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RİZE’NİN Hemşin ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına yargı “Dur” dedi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi projenin ‘iptal’ davasını reddeden Rize İdare Mahkemesi’nin ‘ret’ kararını kaldırdı. ‘Hukuki isabet’ bulunmadığı gerekçesiyle kaldırılan kararla birlikte Hemşin Belediye Meclisi kararını da ‘iptal’ oldu.

Bölgedeki HES, taşocakları ve dere ıslahlarıyla birlikte Yeşil Yol çalışmalarının da tepkiyle karşılandığı ilçelerden birisi olan Hemşin’de yurttaşlar yaşanan kentsel dönüşüm kaosunun bir nebze de olsa giderildiğiniö savundu.

BAL DA YOK EDİLİYOR

‘Hemşin Kentsel Dönüşüm Projesi’ için dirençli bir hukuk mücadelesi verdiklerini anlatan Zekeriya Bekar, ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’nın en az 5 hektar olması gerektiğini vurgulayarak, “AKP’li Belediye Başkanı, ilçe merkezindeki çay tarlasını ve ormanlık alanı kentsel dönüşüm alanı içerisine dahil etti. Ormanları, tarım arazilerini ve balı da yok ettiler. Buna seyirci kalamazdık” dedi.

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HAKLILIK ORTAYA ÇIKTI

Projenin, bölge gerçekleri ve bilimsel raporların dikkate alınmadan, doğal ve kentsel yapı ile kültürel yapıların göz ardı edilerek Belediye Meclisi tarafından alınan karar gereği uygulanmaya çalışıldığına dikkat çeken Bekar, “Nihayetinde mahkeme buna dur dedi. Yöre halkının haklılığı bir kez daha ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

31 Mart yerel seçimleri öncesi hızla başlatılan proje seçimlerin bitmesinin ardından, kentsel dönüşüm arazisinin hak sahiplerinin açtığı davayı kazanması sonrası kısmen durduruldu. Bölgede çalışan hafriyat firması da, yaşanan gelişmelerin ardından çalışmalarını durdurdu.

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