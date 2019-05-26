‘Hep sonradan gelir aklım başıma’

ALPER TURGUT

Chernobyl (Çernobil) adlı beş bölümlük mini dizi, son yıllarda gözbebeğim sinema da dahil, seyrettiğim en çarpıcı ve sarsıcı seyirlik oldu. Zaten tırmana tırmana, meşhur site imdb’nin en iyi televizyon programı (dizi, şov, belgesel, aklınıza ne gelirse) kategorisinde zirveye kuruldu. Henüz üç bölümü yayınlanmışken, sezonlar boyu gündemi işgal eden dev bütçeli yapımları hızla ekarte ederek, kısa sürede ilk sıraya oturması, izleyiciler nezdinde yarattığı büyük etkiyi, tarif etmeye yetmez mi? Hele hele, gerçek bir yaşanmışlıktan yola çıkmış bir projenin, başı, ortası, sonu besbelli olmasına karşın, sürprize, süslemeye, dramatize etmeye de ihtiyaç bile duymadan, kitlelerin kafasını bunca meşgul etmesi, ziyadesiyle ustalıklı bir iştir, en sahici beceridir, hakkını verelim.

Elbette, Çernobil’in, bizlere üstüne düşünülecek bir şeyler zerk etmesinde hem mevzunun mühim hem de geleceğimizle de alakadar olmasının da payı var, hiç kuşkusuz. Nefes kesen ve sersemleten sahneler, yarınlarda Mersin Akkuyu’da, Sinop’ta ve Kırklareli İğneada’da benzer bir facia bizleri bulur mu sorusunun altını kalın çizgilerle çiziyor işte, insan, tüm insanlığı bozacak bir tehditle oynama hakkına sahip sanıyor ya kendini, ne desek boş aslında. Şuursuzluğun sonu yok memleketimde, havalimanında sıkı çuvallayanlar, nükleer santral işletecek ha, vah vah! Daha önceki gün, Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinde çatlaklar oluştuğu iddiasıyla, mecliste araştırma açılması istendi, inşaat halindeyken çıkıyorsa pürüzler, büyük resmi görmekte mahir olan malum tipler, neden böylesi suskunlar?

Şimdi spoiler filan veriyorsun diyen olursa, bundan sonraki bölümü bir zahmet okumasınlar, lakin her şey bunca apaçık iken, bilgi sızdırmak saçmalık olur, o ayrı. “Çernobil nükleer santralinin yakınlarında yaşıyorduk. Ben büfede çalışıyordum, çörek pişiriyordum. Kocamsa itfaiyeciydi. Yeni evliydik, pazara bile el ele gidiyorduk. Reaktör patladığı gün, kocam nöbetçiydi. Çağrıya sırtlarında gömlekleriyle gittiler, ev giysileriyle. Nükleer santralde patlama olmuştu ve hiçbir özel kıyafet vermediler onlara. Böyleydi işte bizim hayatımız, biliyorsunuz. Bütün gece yangını söndürmeye uğraştılar ve hayatta kalmalarına imkân vermeyecek kadar çok radyasyona maruz kaldılar. Sabahında uçakla Moskova’ya götürdüler hepsini. Akut radyasyon hastalığı. İnsan ancak birkaç hafta yaşayabiliyor. Benimki güçlüydü, sporcuydu, en son o öldü.

Moskova’ya vardığımda bana ‘özel bir bölmede yatıyor’ dediler, ‘oraya kimseyi sokmuyorlar.’ ‘Ben onu seviyorum’ diye yalvardım. ‘Askerler bakıyor oradakilere, sen nereye?’ dediler. ‘Seviyorum.’ Beni ikna etmeye çalıştılar; ‘O artık senin sevdiğin insan değil, zararsız hale getirilmesi gereken bir obje. Anlıyor musun bunu?’ Bense hep aynı şeyi söyleyip duruyordum, seviyorum, seviyorum.

Geceleri yangın merdiveninden yanına çıkıyordum, ya da hasta bakıcılara para veriyordum beni içeri bıraksınlar diye. Bırakmadım onu, sonuna kadar yanındaydım.

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O öldükten birkaç ay sonra, kızım dünyaya geldi. Sadece birkaç gün yaşadı. Onu ne çok beklemiştik. Bense öldürdüm onu. Kızım beni kurtardı. Tüm radyasyonu üzerine aldı. Minicik şey, yavrum. Ama ben onların ikisini de sevdim. Sevgiyle öldürmek mümkün mü ki? Neden bu kadar yakınlar, sevgi ve ölüm? Hep yan yanalar. Kim açıklayacak bana? Şimdi dizlerimin üstünde, mezarlarında sürünüyorum…’’

Ukrayna’da doğan Beyaz Rus yazar Svetlana Aleksiyeviç’in, 2015 Nobel edebiyat ödülünü kazandığında yaptığı konuşmada geçiyor bu yakan öykü, acılara tanıklık eden ve bunu, Çernobil Duası-Geleceğin Tarihi adıyla kaleme döken bir kadın, radyasyonun nasıl bir bela olduğunu anlatıyor bizlere; “Şehir parklarından yaprakları toplayıp, şehir dışına çıkarıyorlardı. Yaprakları gömüyorlardı orada. Zehirlenmiş toprak parçalarını götürüp gömüyorlardı. Toprağı toprağa defnediyorlardı. Çalı çırpıyı, çimeni gömüyorlardı. O günlerde herkesin yüzünde, hafifçe çıldırmış bir ifade vardı. Yaşlı bir bahçıvan anlattı: ‘Sabah dışarı çıktım, bir şey eksik. Tanıdık bir ses eksik. Tek bir arı yok, tek bir arının sesi gelmiyor, bir tanesinin bile. Bu nasıl bir şey? İkinci gün de uçmadı arılar, üçüncü gün de. Sonra bize nükleer santralde kaza oldu diye haber geldi. Santral yanı başımızda. Ama uzun süre hiçbir şey bilmiyorduk. Arılar biliyordu, biz bilmiyorduk.”

Evet, 26 Nisan 1986 günü Çernobil’de yaşanan faciayı, biz yaşı yetenler, gayet net hatırlıyoruz, felaketin boyutlarının gizlenme çabasını, hüp diye içilen çayları, o dönem alımı yapılmayan fındıkları, bizi etkilemez diyen yetkilileri, saymakla bitmez. Kanser vakalarındaki artışlar, artık saklanamaz halde, bu zehir, öyle bir iki günlük mesele de değil ha, tüm nükleer kalıntılarının doğadan temizlenmesi, 48 bin yıl sürecek, kim öle, kim kala? Japonya’ya atılan iki atom bombasının, tam 200 katı bir tesirden bahis açıyoruz, akla hayale sığmayacak bir illet bu, diziyi seyrederken, tenimize radyasyon bulaşmış gibi hissedişimiz belki de bundan.

Radyasyona dokunamazsın, onu göremezsin, kokusunu duyamazsın, sinsi bir ölüm bu, böcekle gelir, çiçekle gelir, yediklerinle, içtiklerinle gelir, gelir de gelir, kaçamazsın, o seni bulur.

Çernobil’den çeyrek asır sonra Japonya’da Fukişima nükleer santralinde yaşanan mevzu, artık dünyanın nükleer belasına bakışını değiştirmeye başladı, egemen güçlerin, kapitalist zenginlerin tüm karşı çıkışlarına karşın, tehlikeli tesisler teker teker kapanmaya başladı bile. Hala 31 ülkede yüzlerce nükleer santral mevcut, inşası sürenler de cabası. Doğa dostu yenilebilir enerjinin tüm dünyaya yayılması, bu insanlığı tehdit eden merkezlerin tarihe karışmasına sebep olacak, elbet bir gün.

Hah! Unutmadan, güzelim dizi, kimsenin umurunda değildi, hatta yayıncısı Game of Thrones denilen ünlü dizinin peşine hafiye gibi düşmüştü, internet sitelerinden tek tek kaldırmakla meşguldü. Sonra kulaktan kulağa yayıldı Çernobil, izleyenler çığ gibi çoğaldı, hoppp yayıncı uyandı, anında harekete geçti. Diyeceğim o ki, sonradan uyanmayalım, aklımız başımıza geç gelmesin, radyasyon bunu asla affetmez. İyi pazarlar!