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27.07.2019
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Hepatitten aşılama ile korunmak mümkün

birgun.net birgun.net

Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen, ülke ekonomilerini çok yakından ilgilendiren ciddi bir halk sağlığı sorunu.

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Filiz Akyüz’ün, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Akyüz, karaciğerde hasar yaparak sarılığa neden olan en sık görülen beş virüsün Hepatit A virüsü (HAV), hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV), hepatit D virüsü (HDV) ve hepatit E (HEV) olduğunu söyledi. Tüm bu virüsler akut hepatit yaptığını aktaran Prof. Dr. Akyüz, “Sadece HBV, HCV ve HDV sıklıkla kronikleşerek siroza ilerler ve karaciğer kanserine, HEV ise özellikle gebelerde ölümcül olabilen akut infeksiyona neden oluyor” dedi.

Dünyada, 350 milyondan fazla insan kronik Hepatit B enfeksiyonuna sahipken, Hepatit C hastası sayısı ise 100 milyon civarlarında.

Prof. Dr. Akyüz, Türkiye’nin  özellikle Hepatit B virüsü için endemik bir ülke olmaya devam ettiğinin altını çizerek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bölgelere göre bu oran değişirken Doğuya doğru gittikçe artıyor. Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında ölüm ve bu hastalıklarla ilişkili problemlerin yüzde 65 azaltılmasını hedefliyor. Ülkemiz içinde başta riskli gruplar olmak üzere tarama programları ile buzdağının altındaki hastaların tespiti ve tedavisi önem arz ediyor. Öncelikle farkındalığımız artması,  aşılama ve risklerden uzak kalmak alınabilecek en ucuz tedbirlerdir.”

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