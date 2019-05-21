“Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız” diyen Erdoğan’a yanıt: Aynı gemide değiliz!

Düne kadar zillet, illet, çöp, pislik, terörist, bela, sen o adam yumruk attıracak ne yaptın, hain, dış mihrak gibi nice hakaretleri edenler, nedense İstanbul rantı tehlikeye girince,aynı gemideyiz lafları ediyorlar.31 Martta kazansalardı duyar mıydık bunları? #aynıgemidedegiliz