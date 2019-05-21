“Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız” diyen Erdoğan’a yanıt: Aynı gemide değiliz!

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de tüm dönem milletvekilleriyle iftar programında buluştu.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “82 milyon vatandaşımızın her birini ‘Türkiye ortak paydası’ altında bir araya gelmeye davet ediyoruz” dedi.
“Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız” iddiasında bulunan Erdoğan, “İçeride ne yaşanırsa yaşansın, geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir” diye konuştu.
SOSYAL MEDYADAN ERDOĞAN’A: AYNI GEMİDE DEĞİLİZ
Erdoğan’ın “Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız” açıklamasına sosyal medya kullanıcıları yanıt verdi. #AynıGemideDeğiliz etiketini paylaşan kullanıcılar Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya kullanıcılarının “Aynı gemide değiliz” paylaşımlarından bazıları şöyle: