Her 4 gençten 1’i işsiz çalışanlar ise yoksul

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, son günlerde bunalımlar ve intiharlara varan genç işsizliği konusunda “pembe tablo değil gerçekçi çözüm politikalarının hayata geçirilmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre 2035 yılında genç nüfus fırsat penceresinin kapanacağı uyarısını yapan CHP’li Sibel Özdemir, “Türkiye’nin uzun süredir üretim ekonomisinden kopması, genç nüfustaki artış ve genç nüfusa yönelik stratejik ve sürdürülebilir istihdam politikalarının hayata geçirilememiş olması nedeniyle genç işsizliği hızla artmaktadır. On yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında bugün gelinen aşamada gençler, işsizlik kısır döngüsüne mahkûm edilmiştir. Siyaset kurumunun öncelikli gündem konusu 13 milyongencimizin iş talebi olmalıdır.” dedi.

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Genç nüfusun katma değer yaratması konusunda önlerine yeni ve farklı fırsat alanları sunulamadığı gibi istihdam alanlarının da daraldığı görüşünü savunan Özdemir, “TÜİK’in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20,3’ü işsiz iken, bu oran 2019 yılında yüzde 26,1 gibi devasa bir seviyeye yükselmiştir. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı yüzde 10,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26 ile OECD ülkelerinin 2 katını aşmaktadır. Her dört gençten biri ekonomik ve eğitim hayatının dışında kalmıştır. TÜİK’e göre ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,8 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 32,2’dir. Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın Nisan 2019’da yayımlanan “çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (20-34 yaş arası) gençler (NEET)” araştırmasında ise, 28 AB ülkesinin ortalaması yüzde 16,5 iken bu oran Türkiye’de yüzde 33,2’dir. Burada asıl çarpıcı olan, çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen genç kadın oranının AB ülkelerinde yüzde 21 iken ülkemizde yüzde 51 gibi çok çarpıcı bir seviyede olmasıdır. Ülkemizde her iki genç kadından biri ekonomik yaşam ve eğitim sisteminin dışında kaldığını göstermektedir.” şeklinde ifadelere yer verdi.

“VASIFLI GENÇ İŞSİZ SAYISI ARTIŞTA”

Üniversite mezunu gençlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığı savunulan önergede, “ekonomik ve sosyal yaşamın dışına itilen gençler arasında diplomalı ve vasıflı işsiz sayısı artmaktadır. İşsiz üniversite mezunlarının oranı 2014 yılında yüzde 10,6 iken 2018 yılında yüzde 12,4’e yükselmiştir. 2018 verileri derlendiğinde mühendis diploması olan 91 bin, mimar diploması olan 40 bin gencimize iş imkânı sunulamamaktadır. Sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’üne, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23,8’ine ve sanat mezunlarının ise yüzde 17,8’ine istihdam alanı açılamamaktadır.” denildi.