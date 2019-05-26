21.5 C
Istanbul
26.05.2019
Anasayfa EKONOMİ Her 4 gençten 1’i işsiz çalışanlar ise yoksul

Her 4 gençten 1’i işsiz çalışanlar ise yoksul

Genç işsizliği ülkenin en önemli gündemi olmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 10,9 olan genç işsizlik oranı Türkiye’de yüzde 26, iş bulan gençler ise yoksulluktan kurtulamıyor

birgun.net birgun.net

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, son günlerde bunalımlar ve intiharlara varan genç işsizliği konusunda “pembe tablo değil gerçekçi çözüm politikalarının hayata geçirilmesi” amacıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre 2035 yılında genç nüfus fırsat penceresinin kapanacağı uyarısını yapan CHP’li Sibel Özdemir, “Türkiye’nin uzun süredir üretim ekonomisinden kopması, genç nüfustaki artış ve genç nüfusa yönelik stratejik ve sürdürülebilir istihdam politikalarının hayata geçirilememiş olması nedeniyle genç işsizliği hızla artmaktadır. On yedi yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında bugün gelinen aşamada gençler, işsizlik kısır döngüsüne mahkûm edilmiştir. Siyaset kurumunun öncelikli gündem konusu 13 milyongencimizin iş talebi olmalıdır.” dedi.

İlginizi çekebilir:  İşsizlik ödeneği 31 Mayıs'ta yapılacak

Genç nüfusun katma değer yaratması konusunda önlerine yeni ve farklı fırsat alanları sunulamadığı gibi istihdam alanlarının da daraldığı görüşünü savunan Özdemir, “TÜİK’in 2018 verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun yüzde 20,3’ü işsiz iken, bu oran 2019 yılında yüzde 26,1 gibi devasa bir seviyeye yükselmiştir. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı yüzde 10,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26 ile OECD ülkelerinin 2 katını aşmaktadır. Her dört gençten biri ekonomik ve eğitim hayatının dışında kalmıştır. TÜİK’e göre ne eğitim öğretimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 24,8 olurken, erkeklerde bu oran yüzde 17,6, kadınlarda ise yüzde 32,2’dir. Avrupa Birliği’nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat’ın Nisan 2019’da yayımlanan “çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (20-34 yaş arası) gençler (NEET)” araştırmasında ise, 28 AB ülkesinin ortalaması yüzde 16,5 iken bu oran Türkiye’de yüzde 33,2’dir. Burada asıl çarpıcı olan, çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen genç kadın oranının AB ülkelerinde yüzde 21 iken ülkemizde yüzde 51 gibi çok çarpıcı bir seviyede olmasıdır. Ülkemizde her iki genç kadından biri ekonomik yaşam ve eğitim sisteminin dışında kaldığını göstermektedir.” şeklinde ifadelere yer verdi.

“VASIFLI GENÇ İŞSİZ SAYISI ARTIŞTA”

Üniversite mezunu gençlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığı savunulan önergede, “ekonomik ve sosyal yaşamın dışına itilen gençler arasında diplomalı ve vasıflı işsiz sayısı artmaktadır. İşsiz üniversite mezunlarının oranı 2014 yılında yüzde 10,6 iken 2018 yılında yüzde 12,4’e yükselmiştir. 2018 verileri derlendiğinde mühendis diploması olan 91 bin, mimar diploması olan 40 bin gencimize iş imkânı sunulamamaktadır. Sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’üne, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23,8’ine ve sanat mezunlarının ise yüzde 17,8’ine istihdam alanı açılamamaktadır.” denildi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,153AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Süper Lig’de küme düşen takımlar açıklandı

birgun.net -
2018/2019 sezonunda Süper Lig’e veda eden son iki takım belli oldu. Akhisarspor’un...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: CHP adayı mağdurmuş. Hadi oradan. Bir mağdur varsa benim

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "CHP adayı mağdurmuş. Hadi...
Devamını Oku

Antalya’da orman yangını

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 hektarlık alanda...
Devamını Oku

Trump’ı sosyal medyadan eleştiren yargıç görevden uzaklaştırıldı

birgun.net -
ABD'nin Utah eyaletinde görevli bir yargıç ABD Başkanı Donald Trump'ı sosyal medyada...
Devamını Oku

Suriye ordusunun İdlib operasyonu sürüyor: Kritik kasaba geri alındı

birgun.net -
Suriye ordusunun İdlib'in kuzeybatısına doğru ilerleyişinde kritik bir öneme sahip olan Kefr...
Devamını Oku

‘Erdoğan’a hakaret’ gözaltıları: Bir kişi daha sosyal medya paylaşımından ötürü gözaltına alındı

birgun.net -
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller...
Devamını Oku

Sancaktepe’de toprak kayması: Bina boşaltıldı

birgun.net -
İstanbul Sancaktepe'de yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması dolayısıyla girişi kullanılamaz hale...
Devamını Oku

Bursa’da iş cinayeti: İki işçi düşerek yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi’nde bir otelin dış cephe temizliğini yapan...
Devamını Oku

Urfa’da tarlaya uçaksavar mühimmatı bağlı balon düştü

birgun.net -
Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tarlaya ucunda uçaksavar mühimmatı bulunan ve misinayla birbirine...
Devamını Oku

Kaftancıoğlu: Devlet, ilçe seçim kurullarını da mağdur ediyor

birgun.net -
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, CHP’nin 23 Haziran seçimleri için oluşturulan sandık kurullarındaki...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi