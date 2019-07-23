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23.07.2019
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Her 6 kişiden biri migren hastası: Hacamat bir tedavi yöntemi değil

Türkiye’de her 6 kişiden biri migren ile mücadele ediyor. Prof. Dr. Figen Gökçay, migren hastalarının atak ve önleyici tedavilerle daha kaliteli bir yaşam sağlanabileceğini belirtti. Gökçay ayrıca, hacamat ve migren cerrahisi gibi bilim dışı yöntemlerle ilgili uyarılarda bulundu.

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Türkiye’de her 6 kişiden biri migren ile mücadele ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökçay da migren konusunda uyarılarda bulundu.

Birçok insanın zaman zaman baş ağrısı yaşadığını ancak bu ağrıların kısa sürede geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Gökçay, “Migren’deki baş ağrıları saatlerce bazen günlerce sürebilir. Ataklar şeklinde olan bu özellikteki baş ağrılarını migren olarak nitelendiriyoruz. Bu türden ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Hastalar çoğunlukla ışıktan, sesten ve kokudan rahatsız olurlar. Migren ağrıları nedeniyle hastalar, çalışamaz ve sosyal aktivitelerini yapamaz duruma gelebilirler” dedi.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR LİSTESİNDE İLK SIRADA

Migren’in dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçay, ‘‘Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, iş gücü ve iş günü kaybına neden olan migren dünyada her 7 kişiden birinde; ülkemizde her 6 kişiden birinde görülen bir hastalık. Açlık, stres, uykusuzluk, aşırı uyku, lodos, kadınlarda mensturasyon gibi nedenler migren ataklarını tetikler. Çocuklarda da migren baş ağrıları olabilir. Bu ağrılar çocukların okul aktivitelerini engelleyebilir’’ dedi.

‘HACAMAT’ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ DEĞİL

Hastaların yaşam biçimlerinde bazı düzenlemelerle ve tedavi ile migren ataklarının kontrol altına alabileceğini belirten Prof. Dr. Gökçay,  “Migren hastalarına atak ve önleyici tedavilerle daha kaliteli bir yaşam sağlanabilir. Tıbbi, bazı girişimsel ve davranışsal tedaviler etkili olurken, hacamat veya migren cerrahisi gibi yöntemlerin bugün tedavide etkinliğinin kanıtı bulunmamaktadır’’ diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Baş Ağrısı Polikliniği’nin 40 yılı aşkın süredir hastalara hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Gökçay, “Baş ağrısının hafife alınmaması gerekiyor, hastalar öncelikle mutlaka bir aile hekimine ve gerektiğinde bir nöroloji uzmanına başvurmayı ihmal etmemeliler’’ uyarısında bulundu.

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