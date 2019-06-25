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25.06.2019
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“Her çok güzel olacak” sloganının sahibi Berkay: Artık bizim sesimizi duyuracak biri var

‘Her şey çok güzel olacak’ sözü slogan olan 16 yaşındaki liseli Berkay, Ekrem İmamoğlu için "Yeşil alan en büyük problem. Çözerse çok mutlu olurum" dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan kesin sonuçlara göre yüzde 54.21 oy oranı ile kazanan Ekrem İmamoğlu‘na, “Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi” diyerek seslenen 16 yaşındaki Berkay Gezgin‘in ifadesi CHP’nin seçim sloganı oldu.

“Artık bizim sesimizi duyuracak biri var” diyen Berkay Gezgin, “Yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum” dedi.

Sözcü’den Hande Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Gezgin’in açıklaması şöyle:

 Senin için İmamoğlu ne ifade ediyor?

Her zaman umudu ifade ediyor. O zaman demiştim ki bizim sesimizi duyuracak insan var orada, hâlâ aynı şeyi düşünüyorum. Bu yüzden bugün sevinçli ve umutluyuz. Ekrem İmamoğlu çok pozitif ve hiç yakınmayan biri. Kendime yakın görüyorum.

Ondan neler bekliyorsun? 

Eğitimde ileri adımlar istiyoruz tabii ama yeşil alan en büyük problem. Yeşil alan sorununu çözerse çok mutlu olurum.

İlk kez ‘Her şey güzel olacak Ekrem abi’ diye bağırdığın o güne dönelim. Nasıl gelişti?

Okuldaki arkadaşlar, “Ekrem İmamoğlu’nun Bakırköy’de mitingi var” dedi. O güne kadar hiç mitinge gitmişliğim yoktur. Gittim ve mitinge gecikmiştim. İncirli’ye kadar koşmuşum. Ekrem abi de “çocuk çok koştu dur” demiş şoföre. O an söyledim “Her şey güzel olacak” diye.

Sonrasında kendisiyle konuştunuz mu?

İlk karşılaşmamız Saraçhane’de oldu. Kalabalıklar arasından tanıyıp yanına çağırdı. Mazbata kutlamasına gitmiştim.

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Ekrem İmamoğlu ile karşılaştığınızda ilk cümlen ne olacak?

“Bak, her şey çok güzel oldu Ekrem abi” diyeceğim. Vicdanıyla sandığa giden herkese teşekkür ederim. İmamoğlu’nun 18 günde yaptıkları, 1800 günde yapacaklarının teminatıdır.

Gelecekle ilgili planların neler?

Siyasete ilgim var ama bilgisayar mühendisliği okumayı düşünüyorum.

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