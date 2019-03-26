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26.03.2019
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Her gün arıza olması normalmiş

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Başkent’te şaşaalı biçimde açılan Ankapark’ta roller coaster arızasına Cumhur İttifakı’nın adayı Özhaseki’den ilginç yanıt; “Sigortayla ilgili çok basit bir arıza olmuş, yüzlerce oyuncağın olduğu bir yerde her gün mutlaka ufak tefek arızalar olur.”

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk’teki röportajında arızanın da çanta düşmesi değll sigorta arızası olduğunu belirterek “Oradaki oyuncakları ben de güvenli diye biliyorum” dedi.

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“Ankara’yı dünya markası yapacak” sloganıyla açılan Ankapark’ta roller coaster aleti bozulmuştu. Trenin üst bölümdeki raylarda asılı kalan yurttaşlar tehlikeli bir biçimde ve raylardan yürüyerek aşağı inmek zorunda kalmıştı. Yapılan açıklamada trendekilerden birisinin çantasının raylara düşmesi sonucu güvenlik nedeniyle durduğu açıklanmıştı.

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