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16.07.2019
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Pamela’nın konseri iptal edildi

Şarkıcı Pamela'nın Malatya konserinin 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle iptal edildiği iddia edildi. Pamela'nın ekibinden BirGün'e yapılan açıklamada ise konserin iptal sebebinin 'her şey çok güzel olacak' paylaşımı olmadığı belirtildi

birgun.net birgun.net

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi sürecinde “Her şey çok güzel olacak” paylaşımında bulunan sanatçı Pamela’nın konserinin iptal edildiğini ileri sürdü.

Pamela’nın ekibi ise BirGün’e yaptığı açıklamada konserin iptal sebebinin ‘her şey çok güzel olacak’ paylaşımı olmadığını belirtti. Pamela’nın menajeri konu ile ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

Ağbaba sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

”Malatya Kayısı Fuarı 5 yıl sonra tekrar yapılıyor. İstanbul seçimlerinde ‘Her şey çok güzel olacak’ dediği için sanatçı Pamela’nın Malatya Kayısı Fuarı’ndaki konseri iptal edilmiş. 1 Temmuzda afişlerdeki Pamela 15 Temmuz’da silinmiş. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor.”

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