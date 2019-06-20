“Her Şey Çok Güzel Olacak Üniversiteli Kampanyası” devam ediyor

İstanbul’daki üniversiteli gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan “Her Şey Çok Güzel Olacak Üniversiteli Kampanyası” İstanbul seçimlerine üç gün kala çalışmalarına devam ediyor.

19 Mayıs’ta Beşiktaş Balmumcu’da “Kurtuluşun 100. yılında Her Şey Çok Güzel Olacak Üniversiteli” diyerek yüzlerce üniversite öğrencisiyle çalışmalara başlayan üniversiteli ekip, Beşiktaş Meydanına İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri hakkında bir sergi açarak stant çalışmalarını sürdürüyor. Sandığa katılım oranının düşünen düşük veya potansiyeli yüksek mahallelerde saha çalışmaları yürüten ekip, İstanbul’da yazları kapanan öğrenci yurtlarında kalan yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisi ile iletişime geçerek şehir dışında olanlar için kalacak yer ve ulaşım imkanı sağlıyor.

“ÖĞRENCİLER OY VERMEK İÇİN DÖNÜYOR”

Konuyla ilgili bilgi veren kampanya ekibi, yaz tatili nedeniyle memleketlerine giden pek çok üniversite öğrencisinin oy vermek ve 6 Mayıs’ta yapılan YSK darbesine karşı Ekrem İmamoğlu’na yeniden destek vermek için İstanbul’a dönmeye başladığını aktardı. Oluşturdukları “Gönüllü Muhabir Ağı” ile İstanbul’un birçok yerinde aynı anda röportajlar yaparak halkın nabzını tuttuklarına anlatan kampanya ekibi, yurttaşlara seçim süreci ile ilgili güncel bilgiler vererek seçmenin aklındakini soru işaretlerini giderdiklerini belirtti.

