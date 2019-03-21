22.03.2019
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Herkes onu, o kedisini kurtarmaya çalıştı

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Şişli’de bir binada çıkan yangında 90 yaşındaki Mualla Dinçer mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yoğun duman saran binanın giriş katındaki yaşlı kadını pencereden dışarı çıkardı. Çıkarken kedisini de alan kadın, dumandan etkilendi, ambulansta ilk müdahale yapıldı.

DHA’nın haberine göre olay dün saat 16:30 sıralarında yaşandı. Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak’ta bulunan bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Yoğun dumanın sardığı binanın giriş katında oturan Mualla Dinçer (90) evinde mahsur kaldı. Mahalle sakinleri yaşlı kadını, sokağa bakan taraftaki pencereden dışarıya çıkarırken Mualla Dinçer, evdeki kedisini de kucağına alarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangını söndürüp duman tahliyesi yaptı.

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Yangını haber alıp gelen bir yakını, Mualla Dinçer’i kucağında taşıyıp yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedisi de kedi sepetine koyularak taşındı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Dinçer’e ambulans içinde oksijen verdi.

“CAMDAN ÇIKARDIK KEDİSİNİ BIRAKMADI”

Mualla Dinçer’i kurtaranlardan Coşkun Yalçın “Alt katta yangın çıktı yaşlı teyzeyi kedisiyle beraber camdan çıkardık. Kapı kapalıydı, yoğun duman vardı. Aşırı dumandan dolayı camdan çıkardık. Kedisini bırakmadı, kedisiyle beraber kurtardık” diye konuştu.

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