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17.06.2019
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Herkesi davamıza bekliyoruz

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Dilan Esen

16 Haziran 2013’te Gezi Direnişi’nde polisin attığı gaz fişeğiyle başından vurularak ağır yaralanmasından 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile konuştuk.

Bütün insanların babalar gününü kutlayarak sözlerine başlayan Elvan, “Babalar günü önemli bir gün ama benim için çok buruk bir gün” dedi.

3 yıllık dava sürecinde net bir gelişme olmadığını vurgulayan Elvan, “Yapılan şeyler delil karartmaya yönelikti. Umarım bu duruşmada Jandarma kriminalin keşif raporu gelir” diye konuştu. Katilin tutuklanmadığını ve görevine devam ettiğini aktaran Elvan, “Biz istiyoruz ki bir an önce bu kişiyle ilgili işlemler yapılsın ve adalet yerini bulsun. Bu konuda da adalet mücadelemizin devam ettiğini ve nerede bir hakkımız varsa onun sonuna kadar arkasında olacağımızı da beyan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek raporda zaten kişinin tespit edildiğini söyleyen Elvan, “Ancak ne hikmetse devletin yetkili kurumları bu kişi hakkında yasal işlem başlatmıyor” dedi.

Elvan sözlerini şöyle sonlandırdı: “19 Haziran’daki davamıza herkesi bekliyoruz. Ayrıca 24-25 Haziran’daki daha önce defalarca beraat etmiş Gezi duruşması bizim için çok önemli. Hem Berkin’in hem Gezi duruşmasına herkesin sahip çıkmasını bekliyorum.”

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