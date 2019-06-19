HES faciasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Trabzon’un Araklı ilçesinde şiddetli yağış sonrasında HES borusunun patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan kişilerden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişilerin kimliklerinin teşhis edilmeye çalışıldığı belirtildi. Felakette ölen kişi sayısı 7’ye yükseldi, kayıp 3 kişi ise aranıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, faciaya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum.” dedi.

Öte yandan bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bölgede yaptığı açıklamalarda felaketin HES nedeniyle olduğu yalanlandı. Pakdemirli ise yaptığı açıklamada “Yani sel, taşkın ve heyelanla ilgili saat 12 civarında uyarılarımızı yaptık ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerede ne olacağını da bilemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.