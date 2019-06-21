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21.06.2019
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HES yanlıları kararı verecek!

Alakır’da HES’lere karşı mücadeleleriyle tanınan Tuğba Pınar Günal ve Birhan Erkutlu çiftinin sularını kesen şirkete karşı açtığı davada bilirkişi heyetini HES yanlısı köy muhtarı belirleyecek

birgun.net birgun.net

Dilek Yeğin

Antalya Alakır’da planlanan HES projesinden bağımsız olarak etraftaki diğer arazileri de satın alan METAMAR HES isimli şirket, arazideki doğal kaynak suyunu ıssız bir bölgede yapılan bir çeşmeye yönlendirdi.

Susuz kalan ve HES’lere karşı mücadeleleriyle tanınan Tuğba Pınar Günal-Birhan Erkutlu çifti kullandıkları suyun kesilmesi üzerine şirket aleyhine dava açtı. Mahkemenin atadığı bilim insanlarından oluşan bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda alınan kararla Tuğba Pınar Günal ve Birhan Erkutlu’nun 100 günü aşan susuzluğu son buldu.

Ancak ara karara itiraz eden şirketi avukatı bu kez bilirkişi heyetinin köylülerden seçilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, çifte “terörist ve ahlaksız” diyen ve hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik, görevi kötüye kullanma ve iftira” şeklinde suç duyurusu bulanan köy muhtarını bilirkişiyi belirlemekle görevlendirdi. Edinilen bilgiye göre, muhtarın mahkemeye sunduğu bilirkişi listesi, suyun kesildiği araziyi şirkete satan ve kesilen suyla yapılan çeşme ölen dedesine adanan kişi ile HES karşıtlarına hakaret eden köylülerden oluştu.

BİLİRKİŞİ MUHTARIN AKRABASI

Bilirkişi listesine itiraz eden Günal-Erkutlu çifti, muhtarın listeye yazdığı isimlerin çoğunu akrabaları arasından belirlediğini ifade etti. Yetkinliği ve güvenilirliği sorunlu olan kişiler yerine mahkeme tarafından atanan bilim insanlarının verilerinin referans alınması gerektiğini söyleyen Günal ve Erkutlu, mahkemenin kararını bekliyor.

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