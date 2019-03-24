HES’e karşı direnenler kazandı: Şehir içi HES’in ilk örneğine yargı freni

Şehir içi hidroelektrik santralların (HES) ilk örneği olan Sinop’un Ayancık ilçesindeki HES projesinin kapatılması kararı kesinleşti.

Danıştay, Ulusoy Holding İlk Elektrik Enerji Üretim Sanayi A.Ş’nin ‘karar düzeltme’ itirazını reddetti. Böylece, ‘karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere’ onadı.



Ayancık HES projesine karşı ilk olarak 51 bölge sakini dava açtı. 2011’deki açılan davada, Samsun 1. İdare Mahkemesi, ‘yürütmenin durdurulması’ ve ‘projenin iptali’ne karar verdi. İdare Mahkemesi’nin HES’e, ‘dur’ demesinin üzerine konu, Danıştay’a taşındı. Danıştay, idare mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Ancak Ulusoy Holding İlk Elektrik Enerji Üretim Sanayi A.Ş, ‘karar düzeltme’ talebinde bulundu. 6 Şubat’ta Danıştay, oy çokluğu bu talebi reddetti ve ‘karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere’ onadı.



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‘SANTRAL BİNASI YIKILMALI’



Söz konusu HES’in yasal durumunun kalmadığını aktaran Ayancık Çevre Koruma Derneği Başkanı Mukaddem Sarısoy, şu değerlendirmede bulundu: “Hukuki süreç tamamlanmıştır. Danıştay’ın almış olduğu bu karar sonrası Ayancık HES’in yasal durumu kalmamıştır. Ayancık Belediyesi başta olmak üzere yetkili kurumların santral binası, su iletim hatları ve regülatörlerin yıkım kararlarını alması ve yerine getirmesi yasal zorunluluktur. Ayancık Çevre Koruma Derneği ve çevre dostları konunun takipçisi olacaktır. Herkes yasalar karşısında eşittir. İlçemizin içme suyuna zarar verdiğinden Ayancık HES’in yapımı Ayancık’ a yapılan bir kötülüktür. Su ve ağaç yoksa hayat yoktur.”