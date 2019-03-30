AKP’nin ve Erdoğan’ın tarihi hiçbir yerden her yere gelebilmenin de tarihidir.



“Eski Türkiye”nin, o eskiyi şimdi orta yaşlarda olanlar bile hatırlamaz, bir “müesses nizam”ı vardı ve o nizam AKP’nin içinden geldiği geleneğe, o geleneğin siyasetçilerine karşı hoyrat, kibirli, dışlayıcı, yasaklayıcı bir tavır içindeydi.



Bunu en net o zamanların medyasında görürdünüz. 2002’de iktidara gelene kadar, Erdoğan, zamanın ana akım medyasının tümünde “Tayyip”ti! Bütün liderler, asgari bir nezaket ve saygı gereği soy isimleri ile anılır; Demirel, Ecevit, Erbakan, Özal, Yılmaz, Çiller denilirken gazetelerde, o “Tayyip”ti…



“Tayyip”te somutlaşan kibirli, dışlayıcı tavır, medyanın iktidara uyum becerisinin göstergesi olarak, AKP’nin seçimi kazandığı gün değişti. Medya “Tayyip”ten “Erdoğan”a hızlı bir dönüş yaptı.



Kabul edelim ki, iktidarının ilk yılları da kolay olmadı. Kapatma davalarında falan hep o “Tayyip” yaklaşımın izi vardı.



Şimdi AKP’lilerin kendileri de anımsar mı bilmiyorum; o hiçbir yerde olmadıkları zamanlarda, lütfedilip çağırıldıkları medyada adeta mahkemedeymişçesine yargılanıp sorgulandıkları günlerde en önemli silahları sabırdı.



Sabır!



Hani Tolstoy; “En güçlü iki savaşçı, sabır ve zamandır” der ya, AKP ve Erdoğan’ın hiçbir yerden her yere gelme hikayesi Tolstoy’un da doğrulanmasıdır.



Sadelik, sabır ve kendinden olmayanlara karşı hoşgörü… Daha çok eski Çin ve Hint öğretilerinin vurguladığı bu üç niteliğin izlerini görmek de mümkündü onlar hiçbir yerdelerken.



Sabır, sadece ve öylece bekleme hali değildir ve aslında beklerken ne yapacağını bilme ve yapılması gerekeni de yapma halidir ya; o hiçbir yerde oldukları zamanlarda, yapılması gerekenleri de yaptı Erdoğan.



2002’de, henüz her yerde olmaktan çok uzaktayken, Abbas Güçlü’nün Genç Bakış programına konuk olmuş ve orada kendisine “Tayyip Bey” diye seslenen öğrencinin, “Eşcinsellere evlenme hakkı tanımayı düşünüyor musunuz, eşcinsel hakları konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna, ortama yayılan gülüşmelere ve Güçlü’nün “Haydaaa”sına katılmadan; “Eşcinsellerin de, kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde, yasal güvence altına alınması şart. Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz” yanıtını vermişti.



Her yerde olduğu bugün bir öğrenci bu soruyu sorabilir mi? Geçtim öğrenciyi, bir gazeteci hoşlanmayacağı bir soru sorabiliyor mu?



Hopa’da Metin Lokumcu’nun ölümünün ardından, bir televizyon programında, Ruşen Çakır, bütün cesaretini toplayıp ne diyeceğini sormuştu da, aldığı cevap karşısında “Ama o öldü efendim” diyebilmişti ancak. Ondan sonra da pek soru sorulamadı zaten.



Her yere doğru gidilirken “en güçlü silah” bırakıldı yavaş yavaş… “Ananı da al git” dendiğinde ondan geriye bir şey kalmamıştı.



Henüz hiçbir yerdeyken ve güçsüzken her soruya cevap veren, insanlara sabırla kendisini anlatanlar; her yere geldiklerinde sabrı, sadeliği ve hoşgörüyü de kaybettiler.



Şimdi, 2001’dekinden çok daha ağır bir kriz altında neredeyse can çekişen esnaftan biri, kalkıp yazar kasa fırlatsa Saray’ın önüne, düşünün ne olur!



Artık her yerde Erdoğan var; MHP’nin afişlerinde bile! Bütün caddelerde, sokaklarda onun posterleri, bütün televizyonlarda o!



Hiçbir yerdeyken herkes tarafından ötekileştirilen, geldiği her yerde herkesi ötekileştiriyor bugün!



Hiçbir yerdeyken seçimler kazanmaya başlayan, şimdi her yerdeyken ve her şeyi varken bir seçime daha gidiyor.



Her şey var; ama en güçlü iki savaşçıdan biri, sabır, onunla değil artık! Ya zaman?



Tarihte öyle çok var ki; hiçbir yerden her yere gelip, her yerden hiçbir yere giden!