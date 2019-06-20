Hidayet Türkoğlu’nun Sırbistan kararı Meclis gündeminde

Seçimlerde Turgay Demirel sekiz federasyon tarafından yeniden aday gösterilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ise Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç’i destekledi. Türkoğlu’nun bu kararını Meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu.

CHP’li Kılıç, Oktay’a yönelttiği önergesinde şu sorulara yer verdi:

-FIBA Başkanı Turgay Demirel uluslararası federasyonlar içerisinde başkanlık düzeyinde Türkiye’yi temsil eden tek Türk olurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Hidayet Türkoğlu’nun FIBA Genel Kurulunda başka bir ülke adayını desteklemesinin gerekçesi nedir?

-Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet ve hükümet yöneticilerinin sürekli olarak “yerlilik ve millilik” vurgusu yaptığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının desteklenmemesinin sebepleri nelerdir?

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine getirilen Hidayet Türkoğlu’nun istifası istenecek midir ya da görevden alınacak mıdır?