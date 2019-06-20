24.1 C
Istanbul
20.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Hidayet Türkoğlu’nun Sırbistan kararı Meclis gündeminde

Hidayet Türkoğlu’nun Sırbistan kararı Meclis gündeminde

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa Başkanı, FIBA Dünya Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Onursal Başkanı Turgay Demirel’in yeniden FIBA Avrupa Başkanı olmak için girdiği seçimde, Hidayet Türkoğlu'nun Sırbistan'ın adayını desteklemesi Meclis gündemine taşındı.

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA
Fotoğraf: İHA

Seçimlerde Turgay Demirel sekiz federasyon tarafından yeniden aday gösterilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu ise Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri D. Tomaseviç’i destekledi. Türkoğlu’nun bu kararını Meclis gündemine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu.

CHP’li Kılıç, Oktay’a yönelttiği önergesinde şu sorulara yer verdi:
-FIBA Başkanı Turgay Demirel uluslararası federasyonlar içerisinde başkanlık düzeyinde Türkiye’yi temsil eden tek Türk olurken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Hidayet Türkoğlu’nun FIBA Genel Kurulunda başka bir ülke adayını desteklemesinin gerekçesi nedir? 
-Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, devlet ve hükümet yöneticilerinin sürekli olarak “yerlilik ve millilik” vurgusu yaptığı bir dönemde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının desteklenmemesinin sebepleri nelerdir?
-Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevine getirilen Hidayet Türkoğlu’nun istifası istenecek midir ya da görevden alınacak mıdır?

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,713AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hidayet Türkoğlu’nun Sırbistan kararı Meclis gündeminde

BİRGÜN ANKARA -
Seçimlerde Turgay Demirel sekiz federasyon tarafından yeniden aday gösterilirken,...
Devamını Oku

“Her Şey Çok Güzel Olacak Üniversiteli Kampanyası” devam ediyor

HABER MERKEZİ -
İstanbul’daki üniversiteli gençlerin bir araya gelmesiyle oluşan “Her Şey Çok Güzel Olacak...
Devamını Oku

CHP’li Aydoğan: Gümüşhane’deki hastane projesini hangi firma yapacak?

BİRGÜN ANKARA -
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Gümüşhane'de yapımı 51 milyon TL’ye tamamlanan ve...
Devamını Oku

İbrahim Tatlıses: Erdoğan için ölürüm

birgun.net -
Türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, 23 Haziran'da...
Devamını Oku

Okula başlama yaşını yükselten teklifi komisyonda kabul edildi

birgun.net -
Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik...
Devamını Oku

Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 118 milyon 966 bin yolcu taşıdı

BİRGÜN İZMİR -
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların daha rahat ve güvenli seyahat etmeleri için geliştirdiği...
Devamını Oku

Eyüp’te bir çocuk, parkta oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeti

birgun.net -
Eyüpsultan'da parkta oyun oynarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur...
Devamını Oku

Öykü Arin’e babasından yapılan nakil yüzde 98,5 tuttu

birgun.net -
Antalya’da Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için...
Devamını Oku

Bağcılar’da bekçiler ile mahalleli arasında kavga

birgun.net -
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 9 Haziran gecesi kimlik kontrolü yapan bekçiler ile mahalleliler...
Devamını Oku

Yıldırım’ın gündemi Ekrem İmamoğlu

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Doğu ve Güneydoğu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi