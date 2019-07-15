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15.07.2019
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Hindistan Ay’a fırlatılacak uzay aracını son anda durdurdu

birgun.net birgun.net

Hindistan’ın su aramak için Ay’ın karanlık yüzüne göndereceği uzay aracının fırlatılışı, son anda ertelendi.

Ülkenin doğu kıyısındaki Sriharikota uzay istasyonundan Pazartesi sabahı yerel saatle 02:51’de planlanan uçuş, 56 dakika kala durduruldu. Fırlatma sisteminde tespit edildiği belirtilen bir sorun nedeniyle uçuşun ertelendiği aktarıldı.

Fırlatma işlemi planlandığı gibi gerçekleştirilseydi uzay aracı 54 gün süren bir yolculukla Eylül başında Ay’a inecekti.

150 milyon dolara mal olan uzay aracı, Ay’ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de arayacak ve Ay sarsıntılarını ölçecek.

Hindistan Ay’a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008’de gerçekleştirmişti. Uzay aracı radarlarıyla Ay’a inmeden su aramıştı.

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