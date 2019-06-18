Hindistan’da 100’den fazla çocuk, liçi meyvesi nedeniyle öldü

Hindistan’da, 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer hastalığa ülkede yaygın olarak tüketilen tropikal meyve liçinin neden olduğunu söylüyor.

Hindistan’ın en yoksul bölgelerinden biri olan yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Bihar eyaletinde 100’den fazla çocuk beyin iltihabı nedeniyle hayatını kaybetti. 146’dan fazla çocuk ise hastanede tedavi oluyor. Ayrıca, bölgedeki okullar da 22 Haziran’a kadar kapatıldı.

Yetkililer, başlıca semptomları yüksek ateş, kas kasılmaları ve baş ağrısı olan hastalığa neden olan virüsün potansiyel olarak liçi meyvesinden bulaştığı düşünüyor. Bihar eyaleti, Haziran ayının başından beri Akut Ensefalit Sendromu (AES) salgını ile mücadele ediyor.

Sağlık yetkilisi Ashok Kumar Singh, hastaların çoğunun kanında ani bir glikoz kaybı görüldüğünü söyledi. Bu salgınların 1995’ten beri her yıl yaz aylarında aynı bölgelerde, tipik olarak liçi mevsimi ile aynı zamana denk geldiği belirtildi.

ABD’li araştırmacılar birkaç yıl önce, beyin iltihabı hastalığının meyvede bulunan toksik bir maddeyle bağlantılı olabileceğini söylemişti. Araştırmacılar ayrıca felç ve akli durumun kötüleşmesiyle ölüme neden olan hastalığın nedenini ortaya çıkarmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Chamki Bukhar adı verilen hastalık 2014’te 150 çocuğun ölümüne neden olmuştu. Liçi meyvesinin Bangladeş ve Vietnam’da yetiştiği bölgelerde nörolojik hastalık salgınları da gözlenmişti.