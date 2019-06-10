Hindistan’da 4 polisin 8 yaşındaki çocuğa tecavüz edip öldürdüğü ortaya çıktı

Hindistan’da 8 yaşındaki bir kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekle suçlanarak yargılanan 8 kişi arasında yer alan 4 polisin suçlu olduğuna karar verildi.

BBC‘nin haberine göre, çocuğun ailesi kararın açıklandığı duruşmaya katılmadı. Sanıkların avukatı ise davanın “ikinci derece kanıtlara” dayandığını öne sürerek müvekkilleri için en hafif cezayı istedi.

Öldürülen çocuğun annesi, emekli devlet memuru Sanji Ram ile polis memuru Deepak Khajuria’nın, suçu planlayan kişiler oldukları gerekçesiyle idam edilmelerini isteyerek, “Kızımın yüzü hala gözlerimin önünde ve acı beni terk etmiyor. Onun yaşındaki çocukların çevremde oynadıklarını görünce kalbim sızlıyor” dedi.

Ailenin avukatı ise “Bu anayasal düzeyde bir zafer. Tüm ülke dini bağlardan bağımsız olarak bu dava için mücadele verdi” diye konuştu. Suçlu bulunanların cezalarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi’nden (BJP) iki bakanın sanıklara destek için bir gösteriye katılması ülke çağında infiale neden olmuştu.