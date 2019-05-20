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22.05.2019
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Hindistan’da kadınlar cinsel saldırıda bulunan adamı kaçırıp fidye istedi

Hindistan'da bir grup kadın aralarından birinin kızına tecavüz eden 64 yaşındaki zengin iş insanını kaçırıp fidye istedi.

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Hindistan’da cinsel saldırılara karşı öfkelerini her defasında dile getiren kadınlar bu kez başka bir eylem yöntemi tercih etti. Hindistan’da bir grup kadın cinsel saldırıda bulunan zengin bir iş insanını kaçırıp fidye talebinde bulundu. Söz konusu şahsın kadınlardan birinin kızına cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. 

Kadınların cinsel saldırıyla suçladığı 64 yaşındaki adamın Mumbai’de bir denizlik şirketinin genel müdürü olduğu ve Yeni Delhi’ye yaptığı iş ziyaretinde kaçırıldığı öğrenildi. Kadınların şirketi arayarak 3 milyon rupi (yaklaşık 260 bin TL) istediği de yine bilgiler arasında yer aldı. 

Hindistan polisi kaçırılan adamın yerini şoförü üzerinden tespit etti, adamı bulan polisler kaçıran dört kadını da gözaltına aldı.

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