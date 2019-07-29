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29.07.2019
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Hindistan’da kaplan nüfusu 3 bine çıktı

birgun.net birgun.net

Hindistan’da kaplan nüfusunun 4 yıl öncesine göre üçte bir oranında artarak yaklaşık 3 bine çıktığı açıklandı.

4 yılda bir yapılan ve yarım milyon metrekarelik bir alanı (Türkiye’nin yüzölçümümün yaklaşık üçte ikisi) kapsayan sayımın sonuçları Başbakan Narendra Modi tarafından duyuruldu.

2014’te 2 bin 226 olan kaplan sayısının 2018’de 2967’ye çıktığını belirten Mori, “Hindistan dünyada kaplanların en büyük ve en güvenli habitatlarından biri haline geldi. Bu sonuç tüm Hindistanlıları, tüm doğa severleri mutlu edecek” dedi.

Modi, 9 yıl önce St. Petersburg’da yapılan bir zirvede Hindistan’daki kaplan nüfusunun 2 bin 022’ye kadar iki katına çıkarılması taahhüdünde bulunduklarını anımsatarak “Bu hedefe 4 yıl erken ulaştık” diye konuştuk.

Bir araştırmaya göre, kaplanlar Hindistan’ın potansiyel hayvan habitatlarının sadece yüzde 10’unda ürüyor ve yaşıyor. Bu ormanlık alanlardaki hayvan nüfusu yoğunluğu nedeniyle kaplanlar yiyecek bulmak için çevredeki köylere iniyor. Uzmanlar koruma alanlarının artırılmaması durumunda kaplanlarla insanlar arasındaki sorunların büyüyeceğine dikkat çekiyor.

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