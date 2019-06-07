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07.06.2019
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Hindistan’da kum fırtınası: 19 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da meydana gelen kum fırtınası ve yıldırım düşmeleri sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Foto: Arşiv

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde etkili kum fırtınası ve yıldırım düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Uttar Pradeş Yardım Komisyonundan yapılan açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde yıldırım düşmesine ve kum fırtınasına bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle en az 19 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

En fazla ölüm ve yaralanmanın yaşandığı Mainpuri bölgesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eyaletin farklı yerlerinde etkili kum fırtınalarında ağaçların devrildiği ve duvarların çöktüğü bildirildi.

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