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12.06.2019
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Hindistan’da kuraklık felaketi: 5 yılda 4 bin 700 çiftçi intihar etti

Hindistan'da yaşanan kuraklık felaketi nedeniyle bölge halkı ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. 5 yılda 4 bin 700 çiftçinin yaşam koşullarının zorlaşması sonucu intihar ettiği belirtiliyor.

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Hindistan’da 50,8 dereceye çıkan sıcaklıkların yol açtığı kuraklık nedeniyle yüzlerce köy boşaltıldı. Ülke son birkaç haftadır rekor sıcaklıklarla baş etmeye çalışıyor.

Hindistan’ın en kurak bölgesi olan Maratvada’da son beş yılda 4 bin 700’den fazla çiftçi intihar etti. Sadece geçen yıl intihar eden çiftçilerin sayısı 947.

Kuraklık nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu, mısır, soya, pamuk, misket limonu ve baklagiller hasadının yapılamadığı için bölge ekonomisinin darbe aldığı bildiriliyor.

Başkent Yeni Delhi’de Pazartesi günü hava sıcaklığı 48 dereceye çıktı. Racastan eyaletine bağlı Çuru kenti de 50 dereceyi aşan sıcaklıkla dünya üzerindeki en sıcak yer oldu.

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